『月夜行路』波瑠＆麻生久美子クランクイン！ 初日から長台詞も、コメント到着
4月スタートのドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（日本テレビ系／毎週水曜22時）がクランクインを迎え、ダブル主演の波瑠と麻生久美子からコメントが到着した。
【写真】『月夜行路』波瑠＆麻生久美子の美しきビジュアル
秋吉理香子の同名小説を実写化する本作は、異色の凸凹バディが人生を取り戻す旅に出て、教科書でおなじみの文学の知識で事件を解決する文学ロードミステリー。
文学オタクのバーのママ・ルナと、家庭では空気のような扱いの専業主婦・沢辻涼子。ひょんなことから出会った2人は大阪へ旅に出るが、そこで殺人事件が発生。次々と巻き起こる奇妙な事件の鍵になるのは、漱石、太宰、乱歩…文豪たちが紡いだ言葉だった――。
クランクインの場となったのは、助手席に涼子を乗せ、ルナが車を運転するシーン。バーで出会った涼子をルナが強引に大阪へ連れ出す、まさに物語が動き出す重要な場面だ。スタッフから「野宮ルナ役の波瑠さんです！」「沢辻涼子役の麻生久美子さんです！」と紹介され、拍手が起こる中、2人は笑顔で挨拶し、いよいよ撮影がスタートした。
初日からの長台詞もスムーズにこなし、合間には談笑する姿も見られた2人。果たしてどんなシーンとなったのか？
クランクインの感想として、波瑠は「非常に印象的なシーンからのクランクインでしたが、いい意味で緊張せず臨めました。いい空気だなと思いながら、リラックスして撮影できました」とコメント。
一方の麻生は「私のほうが逆に結構緊張していたかもしれません。だいたいいつも初日は緊張感があるので…。でもお芝居もしやすくて、とても楽しかったです」と語った。
水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』は、日本テレビ系にて4月より毎週水曜22時放送。
※波瑠、麻生久美子のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■波瑠、麻生久美子クランクインコメント
――本日クランクインということで、その感想からお願いします。
波瑠：非常に印象的なシーンからのクランクインでしたが、いい意味で緊張せず臨めました。いい空気だなと思いながら、リラックスして撮影できました。
麻生：ルナは初日から台詞が多いのにすごいですね！ 私のほうが逆に結構緊張していたかもしれません。だいたいいつも初日は緊張感があるので…。でもお芝居もしやすくて、とても楽しかったです。
――クランクインに向けて準備してきたことなどはありますか？
麻生：「涼子はどういうキャラクターなのかな」ということをよく想像したりはしていました。身近にいる人をヒントにしてみたり…。涼子は文学に強い人ではないので、文学作品を読むなどはあえてせずに来ました。
波瑠：ルナは台詞量がかなりあるのと、文学作品の知識も間違えられないので、しっかり頭に入れなければならないですね。本当は作品自体ももっと読まなければならないのですが、いかんせん台本の文字量だけでやられてしまって…（笑）。でも撮影と並行しながら読書の時間も持てたら、ドラマの中に出てくる作品にも触れてみたいなと思っています。
――これからの撮影で楽しみにしていることは？
波瑠：やっぱり大阪ロケが楽しみですね。あわよくば美味しいものを食べに行きたい！
麻生：同じくですね。自由軒のカレーを絶対食べに行きたいと思っています。
波瑠：私はたこ焼きです！ テイクアウトして食べるのを楽しみにしています。
――最後に視聴者の方へのメッセージをお願いします。
波瑠：文学作品という新しい切り口で事件を解決していくルナという女性と、彼女とはまったく正反対の生活を送っている涼子。2人が出会って旅に出ることで“大人の青春”を感じられる一面もありますし、文学作品の知識も学べるドラマになっています。ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。
麻生：名作文学で謎解きをするというコンセプトが新しいですし、誰もが面白く見ていただけるドラマだと思います。4月からぜひご覧ください！
