『マッチング』続編にクァク・ドンヨン、豊嶋花、倉悠貴が出演決定！ 土屋太鳳、佐久間大介と南の島で“恋リア地獄”に
2026年に公開される土屋太鳳主演映画『マッチング』の続編『マッチング TRUE LOVE』より、新キャストとして、クァク・ドンヨン、豊嶋花、倉悠貴の出演が発表。土屋や佐久間大介（Snow Man）らメインキャスト5名が夕暮れの海辺に佇むティザービジュアルが解禁された。
【写真】映画『マッチング TRUE LOVE』逃げ場のない男女のウルトラティザービジュアル
映画『マッチング』は、恋愛を始めたい人にとって一般的なツールとなったマッチングアプリをきっかけに、恐ろしい事件に巻き込まれていくサスペンス・スリラー。2024年の公開時、邦画実写映画で2週連続No.1を記録し、興行収入9.7億円、動員67万3000人を突破する異例のヒットとなった。
そんなカジュアルな“出会い”の裏に仕掛けられた恐怖を描いたオリジナル作品が、主演の土屋太鳳、共演の佐久間大介、原作・脚本・監督の内田英治が再集結し、続編として帰ってくる。物語の舞台は、南の島のリゾートホテル。この閉鎖空間で始まる“マッチングツアー”をきっかけに、登場人物の過去が次々と暴かれ、緊張と裏切り、疑念、殺意がせめぎ合い、想像を超えた地獄のデスゲームが展開していく。
土屋は、アプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。
今回、3名の新キャストが解禁。
韓国から出会いを求めてツアーに参加する会社経営者、イ・ソンイル役を演じるのは、大ヒットしたNetflixオリジナルシリーズ『ヴィンチェンツォ』、『涙の女王』などに出演した韓国出身の俳優、クァク・ドンヨン。日本の映像作品初出演となる彼が、混乱を極める状況で輪花を支えながら、吐夢に疑惑の目を向ける存在として物語を牽引していく。
そして、前作で殺害された輪花の親友・尚美の妹の伊藤愛羅役には、Netflix映画『新幹線大爆破』で注目を集め、連続ドラマでは初主演作となる『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（日本テレビ系）が現在放送中の豊嶋花。姉を失った喪失を抱えながらも、新たな出会いに一歩踏み出そうとする女子大生をみずみずしい演技で表現する。
さらに、吐夢とどこか似た陰鬱な空気をまとい、アプリ婚連続殺人事件に異様な執着を見せる野村安蘭役には倉悠貴。世界的ヒット作『SHOGUN 将軍』や、日本発のDisney+ドラマ『ガンニバル』シーズン2への出演など、国内外で存在感を高める倉が、愛羅に接近する危険な男を体現する。
クァク・ドンヨンは「言葉や国が違っても、非言語的な表現を大切にすれば、伝えたい感情やメッセージはしっかりと届くのだと感じました。同時に、それぞれの言語が持つ固有の情緒が確かに存在するということも改めて感じました」とコメント。
豊嶋は「作品の雰囲気とは裏腹に、本当に温かく優しい現場で、とても楽しい思い出ばかり作っていただきました。デスゲームが題材の作品は初めてでしたが、土屋太鳳さんをはじめとした先輩方を見て、お芝居についても沢山勉強させていただきました」と、充実した撮影の日々を語った。
倉も「それぞれのキャラクターがどんな結末を迎えるのか、目まぐるしい展開を是非楽しんでいただきたいです」とメッセージを寄せている。
ティザービジュアルは、メインキャスト5名が、夕暮れの海辺にミステリアスな表情で佇む姿を描いたもの。横には「終わったはずの事件が、動き出す――」というコピーが添えられ、楽園のようなロケーションとは裏腹に、逃げ場のない閉鎖空間で繰り広げられる恋愛リアリティショーの序章を予感させるものとなっている。
映画『マッチング TRUE LOVE』は、2026年全国公開。
コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■クァク・ドンヨン（イ・ソンイル役）
こんにちは、クァク・ドンヨンです。今回この作品への出演オファーをいただいた際、内田英治監督と土屋太鳳さんのお名前を拝見しただけで、ぜひ参加したいと思いました。お二人の作品は以前から楽しく拝見していましたし、海外プロダクションとの仕事にも興味があったので、その第一歩としてこれ以上ない作品だと感じました。
胸を高鳴らせながら言語や演技の準備を整え、日本で本格的な撮影が始まった当時のことは、今でも鮮明に覚えています。最初のフィッティングや撮影では、韓国とは少し異なる現場の文化に戸惑いながらも、とても新鮮で興味深く感じました。その後は日を追うごとに、土屋太鳳さんをはじめ多くの俳優の皆さんや現場スタッフの方々が、僕が早くなじめるようにたくさん助けてくださり、そのおかげで緊張もほぐれ、楽しくリラックスした気持ちで撮影に臨むことができました。
僕が演じたイ・ソンイルという人物は、物語の構造上担う役割がはっきりしており、同時にとても複雑な側面を持ったキャラクターです。そうした点が、普段僕が好んでいるアプローチとよく合い、良いシナジーが生まれたと感じています。
今回の撮影を通して、言葉や国が違っても、非言語的な表現を大切にすれば、伝えたい感情やメッセージはしっかりと届くのだと感じました。同時に、それぞれの言語が持つ固有の情緒が確かに存在するということも改めて感じました。約2ヵ月間日本に滞在する中で、日本語が日に日に上達していく不思議な経験をし、韓国に戻った今もその感覚を忘れないよう、引き続き日本語の勉強を続けています。
この作品が多くの皆さんに愛され、今後も日本でさまざまな作品を通してご挨拶できたら嬉しいです。何より、俳優として活動する中で、いつも温かい愛と心強い応援を送ってくださる日本のファンの皆さんに、劇場で楽しんでいただける作品をお届けできることが本当に嬉しく、ぜひ多くの方にご覧いただけたらと思います。ありがとうございます。
■豊嶋花（伊藤愛羅役）
マッチングアプリから始まる、愛と憎しみの連鎖。次々と身近な人が巻き込まれていく展開が、異様な戦慄を引き起こした前作に、一瞬で心奪われました。今回続編に参加させていただき、光栄の至りです。
本作は、狂気じみた感情が交錯する地獄のデスゲーム。伊藤愛羅として参加させていただきました。作品の雰囲気とは裏腹に、本当に温かく優しい現場で、とても楽しい思い出ばかり作っていただきました。デスゲームが題材の作品は初めてでしたが、土屋太鳳さんをはじめとした先輩方を見て、お芝居についても沢山勉強させていただきました。歪んだ愛の矛先は、どこでぶつかり、どこに行き着くのか。皆様もどうぞ深くご堪能ください。
■倉悠貴（野村安蘭役）
映画『マッチング TRUE LOVE』に出演させていただくことになりました。多くの方に愛され、反響の大きかった作品の続編に参加できることを、光栄に思います。内田監督作品に参加させていただくのは今回が初めてで、オリジナル作品であること、そしてロケ地が久米島ということもありクランクイン前からとても楽しみにしていました。
自分演じる安蘭をはじめ、それぞれのキャラクターがどんな結末を迎えるのか、目まぐるしい展開を是非楽しんでいただきたいです。恐怖を軸に真実の愛を描いた、今の時代にぴったりなエンターテイメント作品だと思います。ぜひ劇場にてご覧いただけたら嬉しいです。
