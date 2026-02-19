安田顕＆吉瀬美智子、日曜劇場『ＧＩＦＴ』出演！ 冷酷で厳格な“名将”＆母的存在の“女将”に
堤真一が主演を務める4月スタートの日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）に、安田顕と吉瀬美智子の出演が決定した。安田は自らも元選手であり3年連続日本一の強豪チームを率いる冷酷で厳格な“名将”、吉瀬は低迷する弱小チームの再起に奮闘する母的存在の“女将”を演じる。
【写真】『ＧＩＦＴ』で厳格な“名将”を演じる安田顕
本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間や家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（ごてつ・ふみと）を演じる堤真一のほか、ブルズに所属する輝きを失った孤高のエース・宮下涼役で山田裕貴、取材をきっかけにブルズと関わっていく雑誌記者・霧山人香役で有村架純が出演する。
このたび、伍鉄とブルズを取り巻くキャストに、安田顕と吉瀬美智子の出演が決定した。それぞれ車いすラグビーのチームを率い、確執するヘッドコーチ同士を演じる。
安田が演じるのは、日本選手権3連覇を果たした強豪チーム「シャークヘッド」のヘッドコーチであり、日本代表チームも率いる冷酷で厳格な“名将”国見明保（くにみ・あきやす）。車いすラグビーの元選手でもあり、車いすラグビーを単なるレクリエーションではなく、一つのスポーツを極めるアスリートの道として確立することを使命としている。その信念のもと、指導では“勝ち”という結果に徹底してこだわり、一切の甘えを許さない厳しさから脱落する選手も多いが、食らいついた者は確実に一流へと成長する“名将”といわれている。
国見は、冷酷に見える一方で、車いすラグビーの未来と選手を誰よりも思う情に厚い人物でもある。突然、車いすラグビーの世界に現れたド素人の伍鉄に対し、侮辱されたような思いから強い嫌悪感を抱く。また、ブルズとはある深い縁がある。
吉瀬が演じるのは、シャークヘッドとは正反対に低迷する「ブレイズブルズ」を率いる姉御肌の“女将”日野雅美（ひの・まさみ）。普段は理学療法士としてリハビリセンターで働きながら、空中分解の危機すら感じるブルズに頭を抱えつつも、なんとか再起を目指して奮闘している。ブルズの発足時にトレーナーとして加わり、現在は当初から在籍する唯一のスタッフで、チームの母的存在。かつて活気に満ちていた強いブルズの時代も知っている。
国見とは確執があるが、それは考え方やスタンスの違いによるもので、憎んでいるわけではない。伍鉄とは従姉妹で、周囲から孤立する伍鉄の数少ない理解者。まさか伍鉄が嬉々として車いすラグビーの世界に興味を示すとは想像もしておらず、思わず問題山積みのチームについて愚痴をこぼしたことが、すべての始まりだった。
“今を輝く最強チーム”と“低迷期の弱小チーム”を率いる対照的な2人。彼らにとっての葛藤や成長、そして“ギフト”は何を意味するのか。物語に厚みを与える名バイプレーヤーである安田、吉瀬の存在にぜひ注目してほしい。
日曜劇場『ＧＩＦＴ』は、TBS系にて4月より毎週日曜21時放送。
※安田顕、吉瀬美智子のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■国見明保役・安田顕
「車いすラグビー」のヘッドコーチを演じさせていただきます。選手を演じる皆さん、スタッフさんたちの真剣に向き合う姿勢に、日々熱い想いをいただいています。個性・特性・パフォーマンスが違う人間が一つになり、平等にぶつかり合えるこのスポーツが、より多くの方たちに届きますように。現場の一員として、懸命に取り組ませていただきます。
■日野雅美役・吉瀬美智子
演出を務める平野さんとは久々の再会ということもあり喜びと同時に少し緊張しながら現場に入りました。豪華なキャストの皆さんとご一緒できることも心強く感じています。
私は車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」のヘッドコーチ・日野雅美を演じています。
堤真一さん演じる伍鉄文人の従姉妹でもあり、彼に振り回されながらも、チームや選手たちの成⾧をそっと見守っていく役どころです。
車いすラグビーの迫力や魅力を楽しんでいただける作品になっていますので、ぜひご期待ください。
