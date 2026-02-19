「YOSHIKIさんに見えます」「カッコいい！」剛力彩芽の私服に絶賛殺到
女優の剛力彩芽が18日にInstagramを更新し、ジャケット姿の私服ショットを公開し、ファンから「カッコいい」などと称賛を受けている。
【写真】剛力彩芽、YOSHIKI風私服 全身カットはますますYOSHIKI
現在、出演ドラマ『人は見た目じゃないと思ってた。』（テレビ東京系）が放送中の剛力は、「しふく」の一言とともに、ポートレートを公開。最近金髪にしたばかりの剛力は、白いワイシャツに白いパンツ、グレーのジャケットにサングラスという出で立ちだ。
あまりにも洗練された剛力の私服姿にファンからは「カッコいい」の称賛の声が殺到。また、金髪＆サングラスという出で立ちで、ロックバンドX JAPANでの活動などで知られるミュージシャン・YOSHIKIを連想したファンも少なくなかったようだ。
■剛力彩芽（ごうりき あやめ）
1992年8月27日生まれ。神奈川県出身。2008年からファッション雑誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルとして活動。2013年には月9ドラマ『ビブリア古書堂の事件手帖』（フジテレビ系）で主演を務めた。以降もNetflixオリジナルシリーズ『極悪女王』、『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）などの話題作に出演している。
引用：「剛力彩芽」Instagram（@ayame_goriki_official）
