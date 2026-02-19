ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、17歳の高校2年生・中井亜美（TOKIOインカラミ）は好演技を披露し、78.71点でSP首位発進を決めた。米高級紙「ニューヨーク・タイムズ」は母国のスター選手を差し置き、中井の華麗な演技を収めた1枚を投稿。「すげえなこれ」と驚きの声が上がっている。

ブレのない華麗なジャンプをバシッと収めた。ニューヨーク・タイムズ公式Xは「五輪デビュー戦で、17歳のアミ・ナカイが女子フィギュアスケート競技のトップに立つ。米国女子のこの種目での20年ぶりのメダル獲得はアリサ・リウに託された。あるいは奇跡か」とつづり、中井の演技中の写真を投稿した。

添付された傘下のスポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」の記事では、SPで3位につけたアリサ・リウを中心に米国勢が主題になっている。それでも、Xの投稿に選ばれた中井の1枚に、日本のファンからは驚きの声が上がった。

「すげえなこれ」

「ニューヨークタイムズでも取り上げられていますね。称賛されています」

「ニューヨークタイムズも伝えてる」

「亜美ちゃんはジャンプ中もお顔が変わらない特異タイプだった！」

「力んでないで跳んでそう」

メダルが決まるフリーは19日（同20日）に行われる。



