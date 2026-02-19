ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は17日に行われたスピードスケート女子団体パシュート3位決定戦で日本が米国に勝利。銅メダルを獲得した。各方面から世界一とも称された隊列に、新たな賛辞が寄せられた。

誰もがその美しさに見惚れた。日本はオランダとの準決勝でわずか0秒11及ばず、米国との3位決定戦へ。高木美帆、佐藤綾乃、野明花菜の3人で挑んだ。日本は終始リード。残り1周で2秒09差をつけ、そのまま圧倒。3大会連続のメダルを獲得した。米放送局「NBC」でも話題になった日本のスケート技術。やはり目を引くのは、隊列の美しさだ。

快挙から一夜明けた18日、高市早苗首相は自身のXで祝福コメントを掲載。「一糸乱れぬ隊列で風を切る、まさに日本の『お家芸』とも言える滑りで、日本女子パシュート界にとって3大会連続となる価値あるメダル獲得となりました」と言及し、隊列を特筆した。

「先頭に立って圧倒的な実力でチームを牽引された高木美帆選手、最後尾から力強いプッシュでチームを支えられた佐藤綾乃選手、そして最後まで粘り強い滑りを見せて下さった堀川桃香選手と野明花菜選手。

日本の伝統を繋ぎ、世界の舞台で輝き続ける皆様の雄姿は、世代を超えた4人がお互いを信じ、自らの果たすべき役割をしっかり全うする『チーム力』、まさに日本人の『強み』を物語るものであり、この種目における、今後のニッポンの更なる飛躍を確信しました」

このようにパシュート日本の強みを伝統、信頼という文脈で称賛した。



（THE ANSWER編集部）