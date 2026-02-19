ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が１９日に放送され、五輪を統括する国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）の動きについて伝えた。

総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「オリンピックの開催と併せてＩＯＣのメンバーがミラノに集まって話し合い行っているそうですが、その中の議題の一つなんですけれども夏の大会と冬の大会、競技種目の均衡というテーマがあるそうで、夏の大会の規模が大きすぎるので開催地の負担が大きい。なので夏の大会から冬の大会にいくつか競技を移せないかということを話し合っているそうです」と紹介。

バスケットボール、バレーボール、柔道、ボクシングなどの名前があがっているとした。そして「実際には陸上のクロスカントリー、自転車の新種目シクロクロスの移行が有力とも言われていて、今年６月の総会で方向性が示され、次の４年後のフランス大会から実施される可能性があるということです」と伝えた。

また「もう一つ、冬の大会にあまりアフリカの国、地域が参加していないということもあるようで、人口が増えこれから経済成長するアフリカの国を冬の大会にこれから巻き込みたい、とういう狙いもあるようです」と安住アナ。「なかなかＩＯＣも考えてますね〜」と語った。