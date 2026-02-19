◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)

スノーボード男子スロープスタイル決勝で銀メダルに輝いた長谷川帝勝選手。

長谷川選手は1回目終了時点で2位につけます。しかし、2回目、3回目は得点を伸ばせず。それでも1回目の記録で他の選手の結果を待つと、2位のまま終了。見事、銀メダルを獲得しました。

そんな長谷川選手ですが、現地・イタリアには長谷川選手の両親の姿がありました。お父さんは「やはりほっとしたというのが一番大きいですね。あとは今日、本当に一番かっこいいと思ったので、それが一番満足ですね」と悲願のメダル獲得を喜びます。

また、長谷川選手のこれまでを振り返り「本当に地味にコツコツコツコツ積み上げてきたし、上に行けばいくほど、すごい孤独だったと思うんですよね。でもそこを逃げずに本当に一つ一つ壁が出てきたときにちゃんとそれに向き合ってやってきた証しだと思います」と語りました。

最後に、長谷川選手にかけたい言葉について聞かれると、お父さんは「僕は今日はこだわりのつまった帝勝スタイルで最高にかっこいい1本だったというふうに伝えたいです」と話し、お母さんは「私はもうお疲れ様という感じですね。よかった！っていう感じです」と話しました。