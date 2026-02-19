深夜の映画もド迫力！ゼンハイザーのTV用ヘッドホンなら家族への配慮も完璧

楽しみにしていた仕事終わりの映画鑑賞。夜遅くなってしまうと、マンション暮らしで近隣に配慮したり、寝ている家族に気を使ったり、小さな音量でコッソリ観ていて本気で楽しめていない人もいるのでは？

そんな深夜のTV・動画視聴タイムにうってつけなのが、2月17日にゼンハイザーから発売されるワイヤレスヘッドホン＋トランスミッターのセット「RS 275」（予想実勢価格：4万9280円前後）。立体的な音場を構築するバーチャルサラウンド機能によって、大迫力のサウンドで映画に没入することができます！

セットになっているワイヤレスヘッドホン「HDR 275」は、同社の高音質ヘッドホン「ACCENTUM Wireless」をベースに自社開発の32mmトランスデューサーを搭載。通常のワイヤレスヘッドホンのようにBluetoothでスマホやPCと接続できる他、Auracast（オーラキャスト）にも対応し付属のトランスミッター「BTA1 TV Transmitter」と接続してテレビの音を楽しむこともできます。

なお、ヘッドホン本体の重さは約195gと、長時間の使用でも疲れにくい軽量仕様。連続再生時間は最大約50時間となっています。

トランスミッターの「BTA1 TV Transmitter」は、複数のデバイスへ音声を同時に伝送できるAuracastに対応しており、テレビの音声を複数のワイヤレスヘッドホンやイヤホンに送信。付属の「HDR 275」以外でも、Auracastに対応していれば他社のヘッドホンやイヤホンでも接続することができ、複数人で一緒に映画や動画を楽しむことが可能です。

ワイヤレス接続時の音の遅延は50ms（0.05秒）なので、テレビや動画の視聴は音ズレをほぼ感じることはナシ。ゲームも音にシビアな音ゲーやFPSなどでなければ、違和感なくプレイすることができるはず。

最大の特徴はサウンドモードを搭載していることで、没入感のある5.1chサラウンドを体験できる“バーチャルサラウンドサウンド”モード、人の声をクリアに伝えてくれる“スピーチクラリティ”モード、立体音響と音声特化の両モードを組み合わせたモードの、3つのモードをコンテンツに合わせて選ぶことができます（モードオフも有）。

トランスミッターとテレビは、HDMI（ARC対応）端子、光デジタル端子、3.5mmアナログ端子で接続でき、光デジタルケーブルと3.5mmアナログケーブルが付属。その他にもトランスミッターとヘッドホンを繋ぐUSB C to Cケーブル、給電用のUSB A to Cケーブル、ヘッドホンスタンドなどを同梱しています。

深夜のテレビタイム以外にも、テレビを迫力のサウンドで楽しみたい人にオススメのワイヤレスヘッドホン＋トランスミッターのセット。なお、トランスミッター単品（予想実勢価格：2万5300円前後）も発売が予定されています。

