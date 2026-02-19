「最も称賛に値する」“皇帝”プルシェンコが17歳中井亜美ら日本勢を激賞　13位発進の米代表には落胆「期待外れだ」【冬季五輪】

明暗が分かれる形となった中井（左）とグレン（右）。この二人のパフォーマンスをレジェンドが語った(C)Getty Images

日本勢の躍進にレジェンドも舌を巻いた。

現地時間2月17日に行われたミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート女子のショートプログラム（SP）では、出場した日本の3選手が躍動。初出場となった17歳の中井亜美が首位に立てば、エースである坂本花織も2位に。4位となった千葉百音も、3位のアリサ・リウ（米国）とは2.59差だ。

現地時間20日に行われるフリープログラム（FP）での表彰台独占の可能性も残した日本勢。そのパフォーマンスレベルの高さは、世界的な賛辞を集めている。ロシアのスポーツメディア『Sport Express』の取材に応じたエフゲニー・プルシェンコ氏は、「最も称賛に値するのは、3人の日本人スケーターだ」と絶賛。中井、坂本、千葉の名を列挙する形で褒めちぎった。

現役時代に「皇帝」の異名で恐れられたロシアの偉才は、オリンピックでも2006年のトリノ大会で金メダルを獲得した経験を持つ。そんな百戦錬磨のレジェンドは、SPで目の当たりにした日本人スケーターたちの滑りについて興奮気味に持論を展開した。

「彼女たちはポジティブで、笑顔も絶えず、全くと言っていいほど気負うところがなかった。3人揃って驚異的なスケーティングスキルと、見事なステップシークエンスを披露していたよ。トリプルアクセル1本、ラン2本、そして氷上全体で滑らかな表現を見せてくれていた。まさにゴージャスな女性たちだったね！」