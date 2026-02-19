閣僚全員が再任された第2次高市内閣が18日に発足しました。新人議員らが初登院しましたが、議席の7割以上を与党が占め、野党の勢力図も変わりました。20日には首相の施政方針演説が行われ、その後、来年度予算案の審議などが予定されています。



■最年少は26歳 新人議員ら初登院

18日午前8時。国会に集った新たな衆議院議員たち。議席の7割以上を与党が占め、顔ぶれは様変わりしました。

その中で最年少となったのが、自民党の村木汀（なぎさ）議員。26歳です。

村木汀議員（26）

「しっかりやっていくということに年齢は関係ないかと思いますので、今後とも気を引き締めてしっかり精進してまいりたい」

──3分の2を超える巨大与党。何を実現していきたい？

村木汀議員（26）

「何を…ですか？」

──国会にどう臨まれる？

村木汀議員（26）

「国民の皆様の声を真摯（しんし）に受け止め、国政に届けていく役割を担っていければ」

■大躍進のチームみらい、参政党は…

野党の勢力図も変わり、議席ゼロから11へ大躍進したのが、チームみらいです。

チームみらい 宇佐美登議員（59）

「チームみらい〜！」

…と、みんなで声を合わせて笑顔をつくろうと呼びかけますが、黙ってカメラに笑顔を向ける一同。

宇佐美登議員

「やんないの？ チームみらい」

男性

「まぁいいんじゃないですかね、笑顔で」

◇

秘書への暴言などが問題となり自民党を離党した豊田真由子議員は、参政党の議員として9年ぶりに国会に戻ってきました。

参政党 豊田真由子議員

「調子こいてるとか言われたら困る、ガッツポーズなしにしましょうか。神妙な感じでいきます。すみません、私なんかを取材していただいて恐縮です」

■首相選出…参院“決選投票”も自虐ネタに

衆院選を受け、召集された特別国会。高市首相も新たな議員バッジを受け取りました。

高市首相

「じゃん！ 衆議院議員になりました〜」

憲法の規定にのっとり高市内閣が総辞職すると、午後2時すぎには新たな首相を指名する選挙が始まりました。まず、衆議院で投票が行われ、投票を終えた高市氏からは笑顔も。そして…。

「高市早苗くん、354。小川淳也くん、50。玉木雄一郎くん、28」

衆議院議長

「高市早苗くんを本院において内閣総理大臣に指名することに決まりました」

圧倒的な票を獲得し、指名を受けた高市氏。その後の参議院では、最初の投票で123票と過半数まで1票足りず、小川氏との決選投票となりましたが、より多くの票を得た高市氏が「第105代内閣総理大臣」に選出されました。

自民党の仲間のもとに挨拶に向かうと…。

高市首相

「すみませ〜ん。また参議院で票が足りませんでした」

さっそく「参議院での過半数割れ」を自虐ネタに、笑いを誘いました。

■予算審議へ…野党反発「熟議すべき」

20日には、衆議院の解散によって先送りとなった首相の施政方針演説が行われ、その後、来年度予算案の審議などが予定されています。

高市首相は年度内の予算成立を目指していますが、野党側は「審議時間を取り、熟議すべきだ」と注文を付けています。

中道改革連合 重徳国対委員長

「自己都合解散をした。国民生活に影響を与えませんか？と散々解散する前後から、我々申し上げてきました。だから言わんこっちゃないじゃないかという受け止め」

法案審議の「スピード感」と「熟議」のバランスを、どう取るかが問われています。