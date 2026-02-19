2月18日、大井競馬場で行われた羽田盃前哨戦・雲取賞（交流G3・ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗のJRA馬リアライズグリントが重賞初制覇を飾った。1番人気のマクリールは直線伸び切れずに3着まで。

雲取賞、勝利ジョッキーコメント

1着 リアライズグリント

坂井瑠星騎手

「寒いなと思いながら乗っていました（笑）。勝ち切ってくれて良かったです。体重は減っていましたが変わりはなく、使うごとに良くなっているなと返し馬で感じました。昨日今日と競馬を見ていて、この形が勝ちやすいのかなと思って乗りましたし、リズムも非常に良かったです。少し直線で物見をして外へ行ってしまうところもありましたが、寒い中でも熱い走りを見せてくれてよく頑張ってくれました。初戦の頃からいい走りをしていましたが、使うごとに良くなっていますし、これから良くなると思います。この状態で重賞を勝てましたし今後の走りが非常に楽しみです。G1の舞台で勝てるように頑張るので応援お願いします」

矢作芳人調教師

「生まれ故郷ですから、大井での勝利は格別です。想定していた最も良いポジションである“二番手”を取ることができたので、いい形で運べているなと思いました。少し分が悪いかと思いましたが、馬が少し遊ぶぐらい余裕があったようで、その点では馬が凄いなと思っていました。少し体重が減っていましたが、そんなに大きな問題はありませんでした。ただ本来持っているはずの能力からすると、まだまだ馬が若いというか、仕上がりとしては7部、8部ぐらいかと感じています。（次走の予定は）オーナーとじっくり相談してからになりますが、基本的には羽田盃、東京ダービーと進んでいくことになると思います。やりました！嬉しいです！サウジCと同じぐらい嬉しいです。ありがとうございました」

2着 トリグラフヒル

松山弘平騎手

「大外枠でしたけれども、スタートからしっかり流れに乗れました。持久力あるので早め早めの競馬をしてたんですけれども、勝ち馬もしぶとくて相手も強かったです。残念です」

3着 マクリール

C.ルメール騎手

「ゲートの中でちょっとチャカチャカしたので、いつも通りスタートはあまり速くなかったです。後ろの方になりました。向こう正面でポジション上がってきましたけど、3コーナーから手応えはなかったです。前の馬と離れてしまいました。でも直線ではもう一度ジリジリと伸びてくれました。これから強くなると思います。重い馬場よりもうちょっと早い馬場の方がいいかもしれません。いい瞬発力がありますが、今日はちょっと走りにくい馬場で、そんなに加速してなかったです」

雲取賞・ケイツーリーブルと津村明秀騎手 (C)Hiroki Homma

4着 ケイツーリーブル

津村明秀騎手

「牡馬相手に牝馬一頭だけでしたが、食らいついて頑張ってくれました。ワンターンの東京みたいなコースより、1周するような1800mくらいあった方が競馬はしやすいです。ゲートだけは駐立があまり良くないのでそこは改善したいです。十分にやれると思います」

5着 ゼーロス

笹川翼騎手

「途中まではいい雰囲気で勝てるんじゃないかと思いました。最後の1ハロンで一杯一杯になってしまって結果は5着でしたが、感じよく4コーナーを回ってきたあたりはすごくポテンシャルを感じました。ベストの距離よりは少し長いのかなというところもありましたが、休み明けなので1回では判断できないところもあります。そういうところも考えながらやっていけば中央交流でもやれると思います。負けはしましたがリズムも良かったし、現状の力は出せたかなと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

2月18日、大井競馬場で行われた11R・雲取賞（Jpn3・3歳・ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の3番人気、リアライズグリント（牡3・栗東・矢作芳人）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のトリグラフヒル（牡3・栗東・大久保龍志）、3着に1番人気のマクリール（牡3・美浦・手塚貴久）が入った。勝ちタイムは1:54.0（良）。

雲取賞 (C)Hiroki Homma

ゴール前は一騎打ち

坂井瑠星騎乗の3番人気、リアライズグリントがゴール前の接戦を制して交流重賞初制覇を飾った。直線では2番人気のトリグラフヒルとの一騎打ちに。早め先頭から粘り込んだリアライズグリントがしぶとく先頭を守り、外から迫ったトリグラフヒルをクビ差凌いだ。

リアライズグリント 5戦2勝

（牡3・栗東・矢作芳人）

父：キタサンブラック

母：マドラスチェック

母父：Malibu Moon

馬主：今福洋介

生産者：追分ファーム

【全着順】

1着 リアライズグリント 坂井瑠星

2着 トリグラフヒル 松山弘平

3着 マクリール C.ルメール

4着 ケイツーリーブル 津村明秀

5着 ゼーロス 笹川翼

6着 アヤサンジョウタロ 野畑凌

7着 エンドレスソロウ 石川倭

8着 ロウリュ 吉原寛人

9着 デンテブリランテ 吉井章

10着 ジーティートレイン 和田譲治

11着 ナインフォルド 本田正重

12着 ポッドフェスタ 矢野貴之

13着 ロードレイジング 御神本訓史

14着 モコパンチ 秋元耕成

15着 プロローク 藤田凌

16着 ジャスティス 達城龍次