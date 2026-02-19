ミラノ・コルティナ五輪カーリング女子第８戦（１８日＝日本時間１９日）、世界ランキング５位の日本代表フォルティウスは、同６位の英国に３―９で完敗し、７敗目（１勝）を喫した。

すでに１次リーグ敗退が確定しているフォルティウスは、序盤から波に乗れず、ずるずる点差をつけられてしまう。すると、第８エンドを終えて、負けを認めるコンシード。この日は、１７日のイタリア戦で五輪初出場を果たした小林未奈がリザーブに戻り、セカンドに小谷優奈が再び起用されたが、いい流れを呼び込むことはできなかった。

スキップの吉村紗也香は「試合を通してアイスを読むのが難しくて、アイスにアジャストして投げることができずに、自分たちのペースがつかめないまま最後までいってしまった」。大会を通じて課題が解消されていない状況をうかがわせた。

小野寺佳歩は「私たちは決勝トーナメントがなくなってしまって、今回あとラスト２試合残ってる中で準々決勝、決勝の気持ちで戦おうということで、私も気合をすごく入れて、少しでも良い形で吉村選手につなげたいという気持ちで石をためるようにしていた」と振り返った。

１０チームが出場している１次リーグの単独最下位は変わらないまま、最後の中国戦（１９日）を迎える。吉村は「次が最後になるので自分たちのゲームができるように思い切り戦いたい」と力を込めた。白星で締めくくれるか。