人類には手の施しようのない「AI成長の悪夢」がすぐそこに迫っている〜一般人はなぜ気づかないのか…

AIの成長曲線の「変曲点」が目前に

世界的なAIブームを巻き起こしたChatGPTの登場からゆうに3年以上が経過した。今や日常化したAI関連の報道に飽きた、ないしは食傷気味の人も多いかもしれないが、逆に「それでもまだAIに関する現状認識が甘い」とする一部専門家の声も聞かれる。

たとえば（OpenAIと競合する）アンソロピックのダリオ・アモデイCEOは最近、「AIの指数関数的な成長がいよいよ終盤に差し掛かってきたのに、世間（一般の人達）がそれに気付いていない」とするフラストレーションを口にする機会が多くなった。

ここで「『指数関数的な成長が終盤に差し掛かる（We are near the end of exponential growth of AI）』とは『AIの成長がそろそろ止まりそうだ』という意味？」と怪訝に思う向きもあるかもしれないが、アモデイ氏の真意はむしろその逆だ。

つまり最初からしばらくの間はごく緩やかに推移してきたAIの指数関数的な成長（カーブ）がいよいよ急激に上昇し始める段階、いわゆる「変曲点（inflection point）」（図1）が目前に迫っているという認識である。

AIがこの変曲点を一旦通過してしまえば、それ以降は最早われわれ人類には手の施しようのない「終盤」だとアモデイ氏は言っているのだ。

出典：StackExchange, Mathmatics

AI専門家と一般人の間に横たわる認識のズレ

こうしたアモデイ氏の指摘は実はかなり入り組んでいて複雑だ。

私達一般の認識では、ChatGPTや（アンソロピックの）クロードなど生成AIの知的能力がここ数年で初期の「中学・高校生」レベルからやがて「大学生」レベルへ、そして今や「博士課程」ないしは「各界専門家」のレベルへと上昇しており、これこそがまさに指数関数的な急成長にも見える。

これに対しアモデイ氏の認識では、ここまでのAIの成長はむしろ「初期の緩やかな上昇」に該当し、逆に今から指数関数カーブならではの急激な成長が始まるというのだ。

その前兆となるのが、アンソロピックが今月5日にリリースした「Claude Code Opus 4.6」などの「コード生成AI（ソフトウエアを自動的に開発する人工知能）」だという。またアモデイ氏自身は認めたくないかもしれないが、アンソロピックのライバルであるOpenAIが同じく今月5日にリリースした「GPT-5.3 Codex」もそこに含まれるだろう。

アモデイ氏ら専門家によれば、これら最新鋭のコード生成AIはそれまでのものと一線を画すという。つまり従来のコード生成AIでは、（プログラマーというユーザー、つまり人間の介入無しに）完全自動で仕事をできる時間がせいぜい10分程度に限られていたのに対し、これら新種のコード生成AIではその時間が5時間程度にまで大幅に伸びたというのだ。

仮にこうしたAIが5時間ぶっ続けで仕事をすれば、ある種のコンパクトなソフトウエア製品なら一本丸ごと作れてしまうかもしれない。つまり、これらの生成AIが全く人間の介入無しに自力でプログラミング（コーディング）の仕事をやれるようになった事を示唆する。

しかもそれらの成果物（ソフトウエア）のクオリティは、これまで上級プログラマーしか成し遂げられなかったような、言わば「誰にも文句のつけようがない完成度」に達しているという。

後編記事『AIがAIを改良する「知能爆発」が目前に迫っている …… 天才AI研究者の指摘は本当か妄想か』へ続く。

AIがAIを改良する「知能爆発」が目前に迫る ―― 天才AI研究者の指摘は本当か？（後）