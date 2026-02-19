TBS NEWS DIG Powered by JNN

【北日本はホワイトアウトに警戒】
きょう（木）は、全国的に北風が冷たく吹くでしょう。特に北海道は午前は猛吹雪になるところがありそうです。ホワイトアウトにお気をつけください。北陸も午前を中心に雪の降るところがあるでしょう。

【関東から西日本は晴れ】
関東、東海、西日本はおおむね晴れそうです。夜は雲の広がるところも天気の崩れはない予想です。空気が乾燥するでしょう。

【冬の寒さ　防寒対策を】
日差しの届くところも冬の寒さでしょう。北風も冷たく吹きそうです。ダウンコートやマフラーなど冬の防寒対策が必要でしょう。

＜きょう19日（木）の各地の予想最高気温＞
　札幌： 1℃　釧路： 4℃
　青森： 1℃　盛岡： 2℃
　仙台： 4℃　新潟： 5℃
　長野： 3℃　金沢： 5℃
名古屋：10℃　東京：11℃
　大阪： 9℃　岡山：11℃
　広島：11℃　松江： 9℃
　高知：14℃　福岡：14℃
鹿児島：17℃　那覇：19℃

【3連休は春本番の暖かさ】
連休は気温が上がり、春本番の暖かさになりそうです。日曜日は南風が強まり、春一番の吹くところもあるかもしれません。連休最終日の月曜日は、北日本や北陸には寒気が流れ込み、冬の寒さになるでしょう。そして、来週後半は太平洋側でも恵みの雨が降る見込みです。