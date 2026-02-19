晴れても冬の寒さ ダウンコートやマフラーが活躍 北日本は午前は猛吹雪によるホワイトアウトに警戒
【北日本はホワイトアウトに警戒】
きょう（木）は、全国的に北風が冷たく吹くでしょう。特に北海道は午前は猛吹雪になるところがありそうです。ホワイトアウトにお気をつけください。北陸も午前を中心に雪の降るところがあるでしょう。
【関東から西日本は晴れ】
関東、東海、西日本はおおむね晴れそうです。夜は雲の広がるところも天気の崩れはない予想です。空気が乾燥するでしょう。
【冬の寒さ 防寒対策を】
日差しの届くところも冬の寒さでしょう。北風も冷たく吹きそうです。ダウンコートやマフラーなど冬の防寒対策が必要でしょう。
＜きょう19日（木）の各地の予想最高気温＞
札幌： 1℃ 釧路： 4℃
青森： 1℃ 盛岡： 2℃
仙台： 4℃ 新潟： 5℃
長野： 3℃ 金沢： 5℃
名古屋：10℃ 東京：11℃
大阪： 9℃ 岡山：11℃
広島：11℃ 松江： 9℃
高知：14℃ 福岡：14℃
鹿児島：17℃ 那覇：19℃
【3連休は春本番の暖かさ】
連休は気温が上がり、春本番の暖かさになりそうです。日曜日は南風が強まり、春一番の吹くところもあるかもしれません。連休最終日の月曜日は、北日本や北陸には寒気が流れ込み、冬の寒さになるでしょう。そして、来週後半は太平洋側でも恵みの雨が降る見込みです。