【北日本はホワイトアウトに警戒】

きょう（木）は、全国的に北風が冷たく吹くでしょう。特に北海道は午前は猛吹雪になるところがありそうです。ホワイトアウトにお気をつけください。北陸も午前を中心に雪の降るところがあるでしょう。

【関東から西日本は晴れ】

関東、東海、西日本はおおむね晴れそうです。夜は雲の広がるところも天気の崩れはない予想です。空気が乾燥するでしょう。

【冬の寒さ 防寒対策を】

日差しの届くところも冬の寒さでしょう。北風も冷たく吹きそうです。ダウンコートやマフラーなど冬の防寒対策が必要でしょう。

＜きょう19日（木）の各地の予想最高気温＞

札幌： 1℃ 釧路： 4℃

青森： 1℃ 盛岡： 2℃

仙台： 4℃ 新潟： 5℃

長野： 3℃ 金沢： 5℃

名古屋：10℃ 東京：11℃

大阪： 9℃ 岡山：11℃

広島：11℃ 松江： 9℃

高知：14℃ 福岡：14℃

鹿児島：17℃ 那覇：19℃

【3連休は春本番の暖かさ】

連休は気温が上がり、春本番の暖かさになりそうです。日曜日は南風が強まり、春一番の吹くところもあるかもしれません。連休最終日の月曜日は、北日本や北陸には寒気が流れ込み、冬の寒さになるでしょう。そして、来週後半は太平洋側でも恵みの雨が降る見込みです。