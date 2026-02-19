¡ÎÂçÊ¬¸©¡Ï¿·ÆþÀ¸¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó´óÂ£¡¡ÆüÅÄ¶ê¼îË¡¿Í²ñ¡¡¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÍÑ382ËÜ
¡¡ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ¡¦¶ê¼îÃÏ°è¤Î880¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤Ä¤¯¤ëÆüÅÄ¶ê¼îË¡¿Í²ñ¤ÎÆüÅÄ»ÙÉô¤Ï16Æü¡¢ÆüÅÄ»Ô¤Ç4·î¤Ë¾®³Ø1Ç¯À¸¤È¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¡¢³Ø½¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÍÑ¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó382ËÜ¤ò´óÂ£¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»ÙÉô¤Ï¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÎãÇ¯¿·ÆþÀ¸¤Ë¤ª½Ë¤¤ÉÊ¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ°é¤ËÁá¤¯¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÌÜÏ¿¤ÎÂ£Äè¼°¤Ç¡¢¹¾Æ£½¨Ê¿»ÙÉôÄ¹¤Ï¡Ö¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¹¾Åèµ×Åµ¶µ°éÄ¹¤Ï¡Ö¿·1Ç¯À¸¤¬´î¤Ö¡£°¦Ãå¤âÍ¯¤¯¤È»×¤¦¡×¤È¼Õ°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ê°ðÍÕ¸÷¾¼¡Ë