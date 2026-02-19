2020年7月の熊本豪雨で甚大な被害が出た熊本県八代市坂本町の中心部に、水害時の活動拠点となる「球磨川坂本地区河川防災ステーション」が完成した。一帯には市坂本支所なども新たに整備された。14日には流失して架け替えられた坂本橋が開通。地元住民らが出席した合同完成式で、復旧・復興の新たな節目を祝った。

熊本豪雨では球磨川が氾濫し、坂本町で約300軒が全半壊。旧坂本支所の1階部分も約2メートル浸水した。

球磨川流域では初設置となる河川防災ステーションは、国と市が連携して整備。敷地面積は約1万7500平方メートルで、ヘリポートを完備し、堤防決壊時の緊急復旧活動に用いる土砂などの資材を備蓄する。事業費は約1億7千万円。

敷地を約3メートルかさ上げして山側に再建した坂本支所は「水防センター」としての機能を兼ね、水害発生時には指揮命令や避難活動の拠点施設となる。2階建てで、増水時には屋上に最大400人が一時避難できる。支所内にはコミュニティセンターや診療所を設けた。近くには災害公営住宅坂本団地や八代消防署坂本分署も整備された。整備費は計約21億円。

国が権限代行で建造した新しい坂本橋は、旧坂本橋から150メートル上流に架け替えられた。全長156メートルで片側1車線。事業費は約50億円。

合同完成式には金子恭之国土交通相や木村敬知事、小野泰輔市長ら行政関係者や議員、住民ら約170人が出席。金子国交相は「地域の防災力向上のみならず、地域活性化につながる」、小野市長は「防災や地域交流機能が回復し、一つの節目を迎えた。着実に復旧していくよう市も尽力する」とあいさつした。

坂本住民自治協議会の蓑田陽一会長（77）は「やっとここまでたどり着いた。住宅かさ上げ工事を進め、坂本を離れた住民たちが戻れるようにしてほしい」と話した。（古川剛光）