火星と木星の間に広がる空間に、その小惑星は存在する。「Suematsu」。天文学の普及と教育に、情熱を持って長く尽くす姿勢が評価され、2019年に命名された。直径8キロ。長崎県立佐世保西高の地学教諭、末松賢嗣さん（59）は「星に名を残すということは、天文学を志す者として最上級の喜びでした」と話す。

佐世保で過ごした中学時代に星に魅せられ、高校では地学部の活動で星を追う。香川大教育学部に進んで天体物理学を専攻。今も四国天文協会の会員だ。

郷里で高校教員となり、長崎、島原、上五島…と異動した先々の学校や公民館で、子どもから大人まで幅広い世代に星を知る楽しさを伝えてきた。

そうした活動の積み重ねが日本アマチュア天文界の重鎮の耳にも届く。重鎮は、1995年に別のアマチュア天文家によって見つけられた小惑星に末松さんの名前を付けたいと考え、各国の天文学者で組織する「国際天文学連合」に申請し、認められた。

昨年12月、佐世保西高で地学基礎を選択する文系の生徒らの授業で天文分野を教えていると聞き、タイミング良く記者も傍聴させてもらった。

（1）太陽の直径は地球のおよそ100倍で、体積だと100万倍に当たる（2）太陽が月にすっぽり隠れる「日食」は偶然の出来事で、月の位置によっては隠れたり隠れなかったりする（3）太陽の活動で生じる磁場によって表面の熱い物質が追いやられた時、周囲より温度が低い「黒点」が観測できる（4）表面の爆発現象で放たれる大量の荷電粒子により、航空機の電子機器がダメージを受ける恐れがある−。

私たちが暮らす地球、その地球を取り巻く宇宙を探求する「地学」には、数学や物理、はたまた社会学などさまざまな学問の要素や考え方が必要なのだと感じ入る。そのことを伝えると、「地学は、自然界の中で生物を除いたすべてが対象ですから」と返ってきた。

佐世保で勤務する中で、地元ゆかりのノーベル化学賞受賞者、故下村脩さんにちなむ「下村脩ジュニア科学賞SASEBO」の審査員を任されて13年になる。昨年の審査講評で研究に励む小中学生に贈った言葉は「大人の知識に縛られず、自分で考えること。何よりも続けることが大切。長くすれば出会えることがある」。

小惑星「Suematsu」がそれを証明している。（重川英介）