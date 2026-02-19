¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¡Ö¿Ü¸ÅÍÙ¤ê¡×ÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§³è¼Ì¡¡¶¡ÍÜ¡¢Âçµùµ§´ê¡¢±«¸ð¤¤¡Ä¡¡Ê¿¸Í»Ô¤Ç¼Ì¿¿Å¸
¡¡Ä¹ºê¸©Ê¿¸Í»Ô¤Î³ÆÃÏ¤ËÅÁ¤ï¤ë¶¿ÅÚ·ÝÇ½¡Ö¿Ü¸ÅÍÙ¤ê¡×¤Î¼Ì¿¿Å¸¤¬¡¢Æ±»Ô¤Î¡ÖÀ¸·îÄ®ÇîÊª´Û¡¦Åç¤Î´Û¡×¤Ç23Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿Å¸¤Î´Õ¾Þ¤ÏÌµÎÁ¡£
¡¡º´²ì¸©ÇòÀÐÄ®¡Êµì¿Ü¸ÅÂ¼¡ËÈ¯¾Í¤Î¿Ü¸ÅÍÙ¤ê¤Ï¡ÈÎ®Å¾¤Î·ÝÇ½¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡£2023Ç¯¡¢Åª»³¡Ê¤¢¤Å¤Á¡ËÂçÅç¡¢À¸·îÄ®´Ü±º¡Ê¤¿¤Á¤¦¤é¡Ë¡¢»â»Ò¤Î·×¸Þ¤Ä¤ÎÊÝÂ¸²ñ¤«¤éÀ®¤ë¡ÖÊ¿¸Í»Ô¿Ü¸ÅÍÙ¤ê¿¶¶½²ñ¡×¤¬È¯Â¡£¥ë¡¼¥Ä¤ÎÇòÀÐÄ®¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤Ê¤É·Ñ¾µ¤Ø¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¸¼¨¿ô¤Ï31ÅÀ¡£Åª»³ÂçÅç¤Ï»à¼Ô¤ò¶¡ÍÜ¤¹¤ëÇ°Ê©ÍÙ¤ê¡¢´Ü±º¤ÏÃÏ°è¤Î°ÂÇ«¤äÂçµùµ§´ê¡¢»â»Ò¤Ï±«¸ð¤¤¤¬¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
¡¡¿¶¶½²ñ¤Î¸ÍÅÄ´ö²Å²ñÄ¹¡Ê74¡Ë¤Ï¡ÖÃÏ°è¤´¤È¤ÎÆÃ¿§¤òÍý²ò¤·¡¢¤ªËß¤Ë¼ÂºÝ¤ÎÍÙ¤ê¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¼Ì¿¿Å¸¤ÏÉ³º¹Ä®¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê25Æü¡Á3·î10Æü¡Ë¡¢ÂçÅçÂ¼¸øÌ±´Û¡Ê3·î13¡Á25Æü¡Ë¤Ç¤â³«¤«¤ì¤ë¡£¡ÊÊ¡ÅÄ¾Ï¡Ë