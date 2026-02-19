各地の大学生が集い、環境保護や国際協力に取り組むNPO法人「国際ボランティア学生協会」（本部・東京）が14〜16日の3日間、長崎県対馬市の海岸で漂着ごみの清掃活動を行った。回収量は100袋（1袋1立方メートル）を超え、学生らはあらためて深刻さを実感していた。

協会所属の15大学から約80人が参加し、海洋ごみ問題などに取り組む一般社団法人「対馬CAPPA（カッパ）」が協力。島南部の厳原町では上槻（こうつき）、小茂田の各海岸で、北部の上県町では越高海岸で活動した。

上槻海岸では、一帯に散乱した発泡スチロールやプラスチック、ポリタンク、漁網などを5時間ほどかけて回収。対馬での海岸清掃は5回目という東洋大4年の森一輝さん（22）は「回収してもまた流れ着く。ごみを出さないようにすることが重要。私たちの活動がごみを減らすことにつながれば」と振り返った。

小茂田浜での活動には地元の対馬高の生徒約30人も参加。海洋ごみ問題を学ぶワークショップも開かれ、漂着したペットボトルのキャップを材料にしたキーホルダー作りなどで交流を深めた。

海流や季節風の影響で、対馬には年間3万〜4万立方メートルのごみが漂着する。大陸からのものが多く見られるが、国内由来や漁業関連もある。回収は人力に頼るしかない。長崎県立大1年の丸下朔太郎さん（19）は「深刻な現状を世界に向けて発信していきたい」と、今後の活動にも意欲を見せた。（平江望）