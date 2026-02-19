¡Îº´²ì¸©¡Ï¹ñÆâ³°¤ÎÉ÷·Ê¡¢ÌîÄ»³è¼Ì¡¡¸µÃæ³Ø¶µÍ¡¡¦»çÂ¼¤µ¤ó¡¡Ä»À´»Ô¤Ç¼Ì¿¿Å¸
¡¡º´²ì¸©Ä»À´»Ôº£ÀôÄ®¤Î»çÂ¼µÁ¹Ô¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤Ç»£±Æ¤·¤¿É÷·Ê¤äÌîÄ»¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¶¶¼÷µÇ°¼Ì¿¿Å¸¡×¤òÆ±»ÔÉÛÄÅ¸¶Ä®¤Î»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û2³¬¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£80ºÐ¤ò²á¤®¤ÆË¬¤ì¤¿¥Ú¥ë¡¼¤Î¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å°äÀ×¤ä¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Ê¤ÉÀ¤³¦°ä»º¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢»çÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ¤ÃÎ¤Î¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆµÏ¿¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤¬¤¢¤ë¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´ÑÍ÷ÌµÎÁ¡¢22Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡»çÂ¼¤µ¤ó¤Ï¸µÃæ³Ø¹»¶µÍ¡¤Ç¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï³Ø¹»¹Ô»ö¤òÃæ¿´¤Ë¥«¥á¥é¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âà¿¦¸å¤Î¼ñÌ£¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê»Ï¤á¡¢Æ±¹¥²ñ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÏÓ¤òËá¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»£¤ê¤¿¤á¤¿40ÅÀ¤Î¼«¿®ºî¤òÅ¸¼¨¡£´³Ä¬»þ¤Ë¡Öº½Ìæ¡×¤¬¸½¤ì¤ë·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô¤Î¸æÍÁÍè¡Ê¤ª¤³¤·¤¡Ë³¤´ß¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæ¡¢Í¼Êý¡¢Ëþ·î¤ÎÌë¤ÈÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¾ð·Ê¤ò³è¼Ì¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥ï¥»¥ß¤¬¿å¤·¤Ö¤¤ò¾å¤²¤Æµû¤òÊá¤é¤¨¤ë½Ö´Ö¤òÁÀ¤Ã¤¿°ìËç¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤ÎÃÓ¤Ë10Ç¯¤Û¤ÉÄÌ¤¤Â³¤±¤Æ»£±Æ¤·¤¿ÎÏºî¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÌó5»þ´ÖÇ´¤Ã¤Æ¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»çÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤Î¤¬Ä¹À¸¤¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¡£º£ÅÙ¤Ïºù¤Îµ¨Àá¤Ë¹³Ñ¥ì¥ó¥º¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ÞÎÇ³Ô¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤òË¬¤ì¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£³«¾ì»þ´Ö¤Ï¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å6»þ¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¡Ë¡£¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë