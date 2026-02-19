佐賀市は18日、総額1198億円の2026年度一般会計当初予算案を発表した。前年度当初より5・8％増え、5年連続過去最大となった。市清掃工場（高木瀬町）の大規模改修事業や、新たに建設する東名（ひがしみょう）遺跡・埋蔵文化財センター（金立町）の整備事業など大型建設事業が集中したことなどが増額の主な要因。26日開会予定の市議会定例会に提出する。

市清掃工場の改修は、施設の老朽化を受けて25年度に着手。工事完成の28年度までの総事業費は約130億円で、うち3分の2は昨年7月に事業採択を受けた防衛省の補助を充てる。26年度は焼却炉など基幹的な設備整備費に20億50万円を盛り込み、同省の補助金は13億2370万円。

縄文時代早期の湿地性貝塚が出土した国史跡「東名遺跡」を伝える埋蔵文化財センターの整備費には17億3229万円を計上。26年度は本館や屋外の工事を行い、28年度に供用を開始する。

この日、2期目で初編成となった予算案について記者会見した坂井英隆市長は「国の補助をうまく活用し、創意工夫しながら編成した。未来を担う世代にも投資した」と説明した。

子育てや教育関連では、小学校の給食無償化事業費に6億8080万円▽児童生徒が1人1台所有するパソコンの更新費に10億7111万円▽1カ月児健康診査事業費に715万円−など。このほか、市立図書館の改修事業費に1億2407万円▽佐賀城の堀を貯水池にする水害対策で必要な排水ポンプ整備費に6610万円▽同市と神埼市、みやき町で共同運営する江見線バス運行経費に915万円−を盛り込んだ。

歳入は、市税が企業の賃上げなどを見込み、前年度比3・4％増の約348億2100万円。26年度末の主な基金残高は前年度比12・3％減の約131億4900万円となる見通し。（竹中謙輔）