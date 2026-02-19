佐賀県唐津市は18日、今年で築60年となる唐津城の大規模改修を行うと発表した。観光用のエレベーターを刷新して安全性を高めるほか、城壁を照らすライトを発光ダイオード（LED）にリニューアルし、従来の青と白に加えて多彩な色合いを表現できるようにする。記者会見した峰達郎市長は「市民の誇りである唐津城をより輝く存在にしていきたい」と述べた。

唐津城天守閣は1966年に市が本丸天守台に建設。鉄筋コンクリート造の地上5階建てで、「模擬天守」ながら唐津観光のシンボルとなっている。エレベーターは天守閣のある広場まで上ることができるが、老朽化に伴い落雷などによる故障が度々起こっていた。

市は、この日発表した2026年度一般会計当初予算案に、エレベーターの改修工事費として7856万円を計上。ライトのリニューアルを含む天守閣改修工事の実施設計費として625万円を盛り込んだ。天守閣の工事は27〜28年度に行う。

予算案にはこのほか、保護者の所得にかかわらず第1子の保育料を20〜30％軽減する経費（約7300万円）などを計上。25日開会予定の市議会定例会に提案する。（向井大豪）