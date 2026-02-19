¡Îº´²ì¸©¡Ïà¤«¤·¤¿¤éá¤ÎÌ¤Íè¹Í¤¨¤ë¡¡¼¯Åç¡¦ÂÀÎÉ¤Î¿¶¶½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë350¿Í¡¡¿©¤äÅÁÅý¹©·ÝÂÎ¸³¡¡ÄáÅÄ¿¿Í³¤µ¤ó¹Ö±é¤â
¡¡´Ñ¸÷¤äÃÏ°è¿Íºà¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¯Åç¡¦ÂÀÎÉÃÏ°è¤Î¤Þ¤Á¤ª¤³¤·¤ò¹Í¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤«¤·¤¿¤éÌ¤Íè¥Õ¥§¥¹¡×¡Êº´²ì¸©¡¢¼¯Åç»Ô¡¢ÂÀÎÉÄ®¶¦ºÅ¡Ë¤¬11Æü¡¢¼¯Åç»ÔÇ¼ÉÙÊ¬¤ÎÆ±»ÔÌ±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ìó350¿Í¤¬Íè¾ì¤·¡¢¹â¹»À¸¤ä°Ü½»¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤äÅÁÅý¹©·ÝÂÎ¸³¡¢»³³¤¤Î·Ã¤ß¤ò½¸¤á¤¿¿©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡ÃÏ°èÆâ¤Ë¤Ï¡¢À¾¶å½£¿·´´Àþ³«¶È¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÊÂ¹ÔºßÍèÀþ¤È¤Ê¤Ã¤¿JRÄ¹ºêÀþ¤Î6±Ø¤¬¤¢¤ê¡¢¸©¤ÈÎ¾»ÔÄ®¤Ï¡Ö¤à¤·¤í¤³¤ì¤«¤é¼¯Åç¡¦ÂÀÎÉ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢³Æ±Ø¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¹¥í¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦´Ñ¸÷¿¶¶½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2027Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¤Ï¸¼´Ø¸ý¤È¤Ê¤ëÈîÁ°¼¯Åç±Ø¤Î¿·±Ø¼Ë¤â´°À®Í½Äê¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï°ìÏ¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½»Ì±¤Ë¼þÃÎ¤·¡¢º£¸å¤Ï´±Ì±Ï¢·È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È´ë²è¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÄáÅÄ¿¿Í³¤µ¤ó¤¬¡ÖÎ¹¤«¤é¸«¤¨¤ë¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Î²ÁÃÍ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ´ðÄ´¹Ö±é¡£2Æü¤«¤±¤ÆÎ¾ÃÏ°è¤òÎ¹¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¿§¤¬¤¤Á¤ó¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿Î¹¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤ëÉ÷·Ê¤ä¼ê¤ËÆþ¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¿©¤Î¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥Î¥·¥í¤ä¥«¥¥¥à¥Á¡¢¼ò¤«¤¹¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤òÍÌÀ»º¥Î¥ê¤ä¥é¥¤¥¹¥Ð¥±¥Ã¥È¤Ë¾è¤»¡¢¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Õ¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¡Ö¤«¤·¤¿¤é¥Õ¥£¡¼¥æ¡×¤òÄó°Æ¡£Íè¾ì¼Ô¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÆüËÜ¼ò¤ä¤·¤Ü¤ê¤¿¤Æ¤Î¤ß¤«¤ó¥¸¥å¡¼¥¹¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¡ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Ë¤ò´®Ç½¤·¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê»å»³¿®¡Ë