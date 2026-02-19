27日〜3月1日に北九州市で「北九州国際映画祭」を開く実行委員会が、期間中の上映スケジュールを発表した。注目作を先行上映する他、海外で高い評価を得た「大いなる不在」など、北九州ゆかりの作品を中心に計24作品を上映する。

会場は小倉北区の北九州芸術劇場と小倉昭和館。27日夕に「前夜祭」を開催し、28日は午前11時からオープニングセレモニーを実施した後、正午ごろからオープニング作品の「90メートル」を同劇場で上映する。

同作は、市ゆかりの俳優山時（さんとき）聡真さんと、菅野美穂さんとのダブル主演。難病を抱える母を介護する息子が学校生活との両立や進路の選択に苦悩する姿を通して、家族の絆を描いたストーリーで、3月の全国公開に先駆けて上映される。

市出身の監督による上映作は5作品。近浦啓監督の「大いなる不在」は、認知症になった父の人生を息子がたどるヒューマンサスペンス。サンフランシスコ国際映画祭などでの受賞歴があり、最終日のエンディングを飾る。平山秀幸監督の「太平洋の奇跡」は実話を基にした戦争映画。第2次世界大戦中のサイパン島で、多くの命を救おうとした日本将校を描いている。

他に、市ゆかりの漫画家・松本零士さん原作のアニメ「銀河鉄道999」（4Kリマスター版）や、門司港を舞台にした「めぐり逢わせの法則」なども上映される。

（壇知里）