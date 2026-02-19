衆院選で大勝した自民党の高市早苗総裁が第105代首相に就任し、第2次内閣が発足した。全閣僚が再任された。

高市氏が首相になった4カ月前は衆参両院ともに少数与党だったが、国会の風景は一変した。

不意打ちの解散・総選挙で勝利し、衆院では日本維新の会と合わせて4分の3の議席を占める巨大与党となった。

150日間にわたる特別国会では、2026年度予算案の審議、政権公約に挙げた消費税減税の検討の行方、首相が意欲を示す「国論を二分するような政策」の具体化が焦点となりそうだ。

与党が数の力で議案の成立を押し通すことがあってはならない。丁寧な国会運営と緊張感のある論戦を求めたい。

■予算審議の短縮懸念

自民は、少数与党下で野党が持っていた衆院の主要な委員長ポストを取り返した。

特に予算委員会は予算案の審議だけでなく、政府、与党の不祥事を追及する舞台となる。これまで首相は野党の委員長による進行に不満をあらわにしていた。

まずは予算委で主導権を発揮したいようだ。首相の指示を受け、自民は26年度予算案の3月成立を模索している。

衆院解散の影響で、予算案の審議開始は1カ月ほど遅れる。審議時間が例年並みなら、成立は4月になるところだ。

自民は質問時間の削減などで、審議の短縮を検討している。そうなっては予算審議が形骸化しかねない。拙速は慎むべきだ。

憲法審査会長も野党から自民に代わった。自民は憲法改正の手続きを加速させる構えだ。

憲法改正の是非を決めるのは国民である。政党より国民の機運を反映した議論でありたい。

後半国会で浮上しそうなインテリジェンス（情報活動）機能の整備、防衛力の抜本強化、皇室典範の改正は活発な議論になる。首相は衆院選で「国民の信任をいただけた」と言うが、与党内にも慎重論がある。

首相肝いりの政策は具体像をまだ十分に語っていない。目的と効果、その影響を含め、国会で詳細な説明を聞きたい。

気がかりなのは、首相が国民の意見が真っ二つに割れることを前提にしていることだ。対立や分断の助長を危ぶむ。

賛否両論を呼ぶ政策こそ、熟議で一致点を見いだし、合意形成する指導力を示してほしい。

参院は少数与党のままだ。それでも衆院で3分の2以上の議席を確保したため、参院が否決した法案を衆院で再可決し、成立させることができる。この強い権限は抑制し、熟議に徹するべきだ。

「高市1強」と呼ばれる政治力は、国民のための政策実現に生かさなくてはならない。その成否が政権の行く末を占う鍵となる。

■論戦で存在感発揮を

巨大与党に対抗する野党は議席を大きく減らし、明らかに弱体化した。論戦の質で議席数を上回る存在感を示したい。

中道改革連合は49議席で、小選挙区比例代表並立制となった1996年以降、衆院の野党第1党としては最少だ。

衆院で内閣不信任決議案や予算を伴う法案が単独で提出できる51議席に満たず、野党にとって重要な権限が使えないのは痛い。

中道は辞任した共同代表に代わり、元立憲民主党幹事長の小川淳也氏を新代表に選んだ。当面は立民出身と公明党出身の議員の一体化が課題となる。国会論戦が充実すれば、ぎくしゃくした党内の雰囲気が変わるだろう。

小川氏は「野党第1党の主要な職責は権力の監視だ」と述べ、政権と対峙（たいじ）する姿勢を明確にする。言葉の通りにチェック機能を働かせてもらいたい。

多弱となった野党には、政策テーマごとに連携することを期待する。選択的夫婦別姓制度、企業・団体献金の規制強化は共闘しやすいのではないか。こうした与党が消極的な政策は世論を追い風にすることが肝要だ。