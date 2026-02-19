ソフトバンクの上沢直之投手（32）が、20日のA組（1軍）紅白戦で今春初実戦に臨む。苦手としてきた春先からのスタートダッシュを目指す右腕は「打者と対戦すると課題が出てくる。（登板後に）そこを修正できたらいい」と話した。

加入1年目の昨季は4年ぶりの2桁勝利となる12勝をマーク。先発の柱として期待される今季は、180投球回など全てでキャリアハイ更新を目標に掲げる。そのためには通算39試合で15勝15敗、防御率4・00の3、4月の成績改善が必要だ。

宮崎春季キャンプもオフから続ける直球の強化に重点を置く。「（状態は）例年よりましかな。一日でも早くしっくりくるようにしたい」。昨季は約147キロだった直球の平均球速を1キロアップすることを目指し、右脚のためを意識してきた。

19日からの第5クールでは、調整もより実戦段階に入る。「スピードも投げるごとに出していけたらいい」。通算82勝68敗で、現在の先発陣では屈指の実績の持ち主。最高のシーズンにするため、今春初実戦でいいスタートを切りたい。

（鬼塚淳乃介）