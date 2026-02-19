◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会13日目/現地18日)

カーリング女子日本代表がイギリスに完敗。5連敗で通算1勝7敗となりました。試合後、小野寺佳歩選手と吉村紗也香選手がインタビューに応えました。

第2エンドに3点のビッグエンドをつくられると、続くエンドではラストショットのミスで、痛恨のスチール。序盤から4点差の劣勢となります。さらに第4エンドは、複数得点の好機をいかせず、波に乗れません。

前半を終えて1-6と苦しい展開でしたが、後半にこの試合初めて2点の複数得点をマーク。意地を見せますが、準決勝進出の可能性を残すイギリスも直後に2点を取り返します。さらに複数得点を狙った第8エンドでは、1点をスチールされ、3-9へ。ここで日本はコンシードを宣言。日本は5連敗となりました。

試合を終えてスキップの吉村選手は、「なかなか試合を通して、アイスを読むのが難しかった。自分たちのペースがつかめなかったのが最後まで続いた」とコメント。サードの小野寺選手は「決勝トーナメントがなくなってラスト2試合残っている中で、準決勝決勝の気持ちで戦おうと言っていた」と悔しそうな表情で応えました。

すでに予選リーグ敗退が決まっている日本は、残る試合は1試合。19日に中国と対戦します。小野寺選手は、「たくさんの応援があってここに立てているので、プレーで、勝利で恩返ししたい」と話し、吉村選手は「残り一試合が最後。自分たちのゲームができるように思い切って戦いたい」と力を込めました。