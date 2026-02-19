閣僚全員が再任された第2次高市内閣が発足しました。高市首相は18日夜に行われた会見で“日本国憲法の改正などを決して諦めない”と意欲をにじませました。

■18人の閣僚は全員再任

第2次高市内閣の発足を受け、和やかな雰囲気で笑顔を見せる高市首相。

18人の閣僚は、全員再任。高い支持率を維持してきた「第1次高市内閣」と同じ顔ぶれで、スピード感をもって政策を進めていくとしています。

■“自民一強”でも「白紙委任ではない」

この1時間ほど前、再び国のトップとなってから、初めての会見を行った高市首相がまず語ったのは…

高市首相

「第105代内閣総理大臣として、引き続き重責を担うことになりました。120日前、衆議院の首班指名選挙で237票、過半数をわずかに4票上回るだけの薄氷を踏む思いでの政権発足でございました。今回は350票を上回る安定した基盤のもとで首班指名をいただきました。

先の総選挙において、70年あまりの自由民主党の歴史の中で最も多い議席数によって高市政権を信任してくれた国民の皆さまに、厚く厚く御礼を申し上げます。そのご信任にしっかりとお応えをしていく決意でございます。責任の重さを胸に刻み、様々なお声に耳を傾けながら、謙虚に、しかし大胆に政権運営にあたってまいります。

自民党単独で3分の2超の議席を獲得したことで、私が大きな権力、白紙委任状を得たと言う方もおられます。そのようなつもりはまったくございません。これまでと同様、政策実現に前向きな野党のみなさまにもご協力をお願いします」

国会運営を、数の力で押し切ることはないと強調しました。

■「維新との信頼関係は揺るぎないもの」

そして、その次に訴えたのが“パートナー”についてです。

高市首相

「『日本維新の会はもう必要ないんじゃないか』。そのような心ないことをおっしゃる方もおられます。昨年10月、公明党と連立解消にいたり自民党が苦しいときに新たに連立を組むという重大な決断をしていただいた日本維新の会との信頼関係は揺るぎないものです。

総選挙で掲げた政権公約、両党で正式に交わした連立政権合意書に掲げた政策の実現に向け、政府与党一丸となってギアをさらに上げてまいります。本日より『高市内閣2.0』の始動です」



こう宣言すると、消費減税実施に向けた制度設計についても言及しました。

■「消費減税」「給付つき税額控除」を同時並行

高市首相

「税、社会保険料負担や物価高に苦しむ中所得・低所得の方々の負担を減らすため、給付つき税額控除の制度設計を含めた社会保障と税の一体改革について検討を進め、結論を得ます。

（それまでの間）負担軽減策として、現在、軽減税率が適用されている飲食料品については特例公債に頼ることなく、2年間に限り、消費税をゼロ税率とすることにつき、スケジュールや財源の在り方など、その実現に向けた諸課題に関する検討を加速します。

野党の皆さまからのご協力が得られれば夏前には中間取りまとめを行い、税制改正関連法案の提出を目指します。食料品に限定した消費税率ゼロと給付つき税額控除、これは同時並行で議論をしてまいります」

──給付つき税額控除に前向きな政党に参加を呼び掛けたいということだが、具体的にはどの党（の協力）を想定しているのか？

高市首相

「これまでの討論などで、給付つき税額控除についてはかなり多くの党から、賛同の声もいただいておりますし、私自身もきっと賛同してくれるであろうと思われる会派の方に電話をしています」

■来年度予算案…“年度内の成立を目指す”

衆議院の解散によって例年より遅れが生じている、来年度予算案の審議の方針について質問されると…

高市首相

「国民生活に支障生じないように今後、与党とも相談をし、野党の皆さまにもご協力お願いしながら、令和8年度予算と今年度末までに成立が必要な法案の年度内の成立を目指してまいりたいと思っております」

■「憲法改正」など“決して諦めない”

そして、高市首相が“挑戦”していくと述べたのは…

高市首相

「若者たちが日本に生まれたことに誇りを感じ、未来は明るいと自信を持って言える、そうした国を作り上げていく。そのために『高市内閣2.0』は挑戦し続けます。また日本国憲法の改正、皇室典範の改正、議員定数削減の実現、自民党も挑戦し続けます。

決して諦めない。私自身の信条です。決断と前進、そして挑戦の内閣として、挑戦の先に希望ある未来、強く豊かな日本列島を実現してまいります」

■日米関係を「一層強固に」

スタートした第2次高市内閣。会見では、日米関係についても…。

高市首相

「来たる日米首脳会談ではトランプ大統領との信頼関係を一層、強固なものとするということとともに、安全保障、経済、文化なども、あらゆる分野で日米関係を強化していくことを確認したいと考えております」

※2月19日（木）午前0時20分（水曜深夜）放送『news zero』より