ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード女子スロープスタイルは１８日の決勝で１９歳の深田茉莉（ヤマゼン）が３回目で８７・８３点をマークして優勝。

村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）も３位に入り、ビッグエアの金に続く今大会２個目のメダルを獲得。岩渕麗楽（れいら）（バートン）は８位だった。

北京の悔しさ胸に「攻め」貫く

村瀬はスロープスタイルを「自分の滑りをより表現できるから、ビッグエアよりもテンションが上がる」と言う。ビッグエアの金メダルに続いて、総合的な滑走力が問われる種目でも銅メダルを手にした。「ものすごくうれしいけど、銅というのがすごく悔しい」と語った。

２０２２年北京五輪では、決勝３回ともミスをして１０位に終わった。「満足のいく技を一つも出せなかった、今でも思い出したくない最悪の記憶」だという。

今季ワールドカップ（Ｗ杯）のスロープスタイルでは出場２戦で優勝、３位と好調を維持。今大会は北京五輪の反省を生かし、「攻め続ける滑りをする」のがテーマだった。

予選に続いて決勝でも、空気抵抗を減らすためにジャケットを脱いで滑走。１回目は７９・３０点を出して暫定首位に。深田に逆転を許して迎えた３回目、「フロントサイドトリプルコーク１２６０」（縦３回転、横３回転半）を成功させる会心の滑りでガッツポーズを見せたが、及ばなかった。

２冠を逃し、しゃがみこんで悔しさをあらわにした村瀬。ただ、深田の優勝が決まると笑顔で抱き合い祝福した。ビッグエアで金メダルを獲得した後、「スノーボードと言えば村瀬心椛でしょ、と言われるような存在になりたい」と語っていた。今大会のスノーボードを盛り上げた主役の一人に違いない。（小沢理貴）