◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート女子シングルショートプログラム(大会12日目/現地17日)

女子シングルショートプログラムで1位スタートとなった中井亜美選手が演技後にインタビューに応じました。

「78.71」という高得点には「自分でもビックリするくらいの出来で点数も高得点をいただけた」と笑顔を見せます。

中井選手が憧れる浅田真央さんの代名詞“トリプルアクセル”を決めたことについては「練習から調子がよかったので、この大舞台で絶対に決めるぞっていう気持ちが氷に伝わって着氷できたのかなって思います」と振り返りました。

今大会は中井選手にとって初の五輪ですが「アップの時に若干緊張はあったんですが、この大舞台を楽しまないともったいないなという風に6分間(練習)から切り替えていて、その楽しみがいい結果につながったと思います」と、楽しむ気持ちが自己ベストにつながったと語りました。

夢の舞台での演技については「いままでの試合の中で1番楽しかったくらいの気持ちでいますし、すごくいい出来だったし今日は自分を褒めてあげたい」と振り返りました。

日本時間20日に行われるフリースケーティングへ向けて中井選手は「ショートいい形で終われたのでフリーも自信をもってこの大舞台を最後の最後まで楽しむくらいの気持ちでフリーに挑めたら」と意気込みました。