¡¡ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤¬¾¤½¸¤µ¤ì¤¿£±£¸Æü¤ËÅìµþÅÔµÄ²ñ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼Â¤ÏÅÔµÄ²ñ¤Ë¤âÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç·ëÀ®¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè£±²óÄêÎã²ñ¤Î½éÆü¤Ï¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤Ë¤è¤ë»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£±éÀâ¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ïà¼º¤ï¤ì¤¿£³£°Ç¯á¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¥Ñ¥¤¤ÎÀÚ¤êÊ¬¤±Êý¤Ð¤«¤ê¤òÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î½Ì¾®¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ñ¥¤¤½¤Î¤â¤Î¤òÂç¤¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢À¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþÅÔ¤ÎÀÇ¼ý¤òÃÏÊý¤ËºÆÊ¬ÇÛ¤¹¤ëÊÐºßÀ§Àµºö¤òÇ°Æ¬¤ËÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö²¿¤òÊÑ¤¨¡¢²¿¤ò¼é¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤ë¹ñ¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¶¨µÄÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î¿¿¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀÇ¼ý³Êº¹ÌäÂê¤Ç¹ñ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÅìµþÅÔ¤ËÃÏÊýÀÇ¼ý¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÅÔ¤ÎÀÇ¼ý¡¢ÆÃ¤Ë¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÈË¡¿Í»ö¶ÈÀÇ¡¢Ë¡¿Í½»Ì±ÀÇ¤òÃÏÊý¤ËºÆÊ¬ÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢Í¿ÅÞ¤Ë¤è¤ëºòÇ¯Ëö¤Î¡ÖÎáÏÂ£¸Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¡×¤ËÊý¿Ë¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö°ìÊýÅª¤Ë¼ýÃ¥¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢½°±¡ÁªÄ¾Á°¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤«¤é¾®ÃÓ»á¤Ë¡¢¹ñ¤ÈÅÔ¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£¾®ÃÓ»á¤ÎÁªµó±þ±ç¤¬Íß¤·¤¤¹â»Ô»á¤ÈÅìµþÅÔ¤ÎÍ×µá¤òÀ¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¤¤¾®ÃÓ»á¤È¤ÇÍø³²¤¬°ìÃ×¡£»ö¼Â¾å¤Îà¥Ð¡¼¥¿¡¼á¤È¤Ê¤ê¡¢¾®ÃÓ»á¤Ï½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤Î±þ±ç¤ËËÛÁö¡£º£¸å¤ÎµÄÏÀ¤ò¸«¤¹¤¨¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤È¹Í¤¨¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ëÅìµþÅÔÆâ¤ÎÁªµó¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¸õÊä¤ò±þ±ç¤·¤¿¡£
¡¡±þ±ç¤·¤¿¸õÊä¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÅìµþ£²£´¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì´´»öÄ¹Âå¹Ô¤¬¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÁªµó¶è¤Ï¸øÌÀÅÞ¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢½°µÄ±¡¤Ç¤ÏÃæÆ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸øÌÀÅÞ¤ÏÃæÆ»¸õÊä¤ò»Ù±ç¤·¤¿¡£ÅÔµÄ²ñ¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾®ÃÓ»á¤È¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£²áµî¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤Ï¾®ÃÓ»á¤¬¸øÌÀÅÞ¸õÊä¤ò±þ±ç¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¤³¤È¤Ç´Ø·¸¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤ÈÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¼þÊÕ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸øÌÀÅÞ¤¬¾®Áªµó¶è¤«¤é¸õÊä¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¾®ÃÓ»á¤Ï±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÁªµó¶è¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¡£¤·¤«¤·¡¢ÈæÎã¸õÊä¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤È±þ±ç¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¾®ÃÓ»á¤«¤é¸øÌÀÅÞ¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤¬½°µÄ±¡¤ÇÃæÆ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅÔµÄ²ñ¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¡£Î¾¼Ô¤Îµ÷Î¥´¶¤ÏÅÔÀ¯¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£