¡Úºå¿À¡ÛÀÐ°æÂçÃÒ¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤ÇÂ¸ºß´¶¥¢¥Ã¥×¡¡¥É¥ê¥¹¤Ï¸×¤ÎàµßÀ¤¼çá¤È¤Ê¤ì¤ë¤«
¡¡µßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£ºå¿À¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥É¥ê¥¹Åê¼ê¡Ê£³£¸¡Ë¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬°ìÃÊ¤ÈÁý¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¸Æü¤Î²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ËÅÐÈÄ¡£ÂÇ¼Ô£µ¿Í¤Ë£²£°µå¤òÅê¤¸¡¢Èï°ÂÂÇ£±¤Ê¤¬¤é£²»°¿¶¤òÃ¥¤¦¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂåÌ¾»ì¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬ºã¤¨¤ÆÃ¥¤Ã¤¿¶õ¿¶¤ê¤Ï£·¤Ä¡£¼ÂÀï¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¤¬¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÎµåÂ®¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¡¢¥´¥í¤â¶õ¿¶¤ê¤âÃ¥¤¨¤ë¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò¡Ö¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ëµå¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Ø¤¤ÆÉÔ°ÂºàÎÁ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀäÂÐÅª¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬º¸¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÂ»½ý¤·¤ÆÎ¥Ã¦¡££×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤âÌµÇ°¤Î¼Âà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Å´ÊÉ¤Ë¸«¤¨¤ëÌÔ¸×¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤âÍÞ¤¨¤Î´äºê¡¢ºòµ¨£¶£¶»î¹çÅÐÈÄ¤Î¥Õ¥ë²óÅ¾¤ò¸«¤»¤¿µÚÀî¤Ï¤¤¤º¤ì¤âº¸ÏÓ¡£±¦ÏÓ¤ÎÀÐ°æ¤¬È´¤±¤¿·ê¤ÏÂç¤¤¯¡¢Î¥Ã¦¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤Û¤Éµß±ç¿Ø¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ã¼êÅê¼ê¿Ø¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢°ìÌë¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤«¤Ä¤Æºå¿À¤Ç¼é¸î¿À¤âÌ³¤á¡¢£Î£Ð£ÂÄÌ»»£µ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£¹£¶¥»¡¼¥Ö¡¢£³£³¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥É¥ê¥¹¤ÎÍê¤â¤·¤µ¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£··î¤ËÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦¹âÃÎ¤«¤é£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ëºå¿À¤ËÉüµ¢¡£ÀÐ°æ¤ÎÉé½ý¤Ë¥É¥ê¥¹¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤À¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈà¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Ö¤·¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¤À¤±¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Î£Ð£ÂÄÌ»»£±£°£°¥»¡¼¥Ö¤ÎÀáÌÜ¤Þ¤Ç¤â¤¢¤È¡Ö£´¡×¡£¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î¥É¥ê¥¹¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀÐ°æ¤Î·ê¤òËä¤á¡¢´äºê¤òµÙ¤Þ¤»¤¿¤¤Æü¤ËºÇ½ª²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£à±¦ÏÓÉÔÂá²ò¾Ã¤â´Þ¤á¡¢¥É¥ê¥¹¤¬Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î½õ¤Ã¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£