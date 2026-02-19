ËãÀ¸ÇÉ¤Ë½ÕÅþÍè¡ª¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ëà¾å¤¬¤ê¥Ý¥¹¥Èá¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤Æ¤âËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬ÅÜ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±
¡¡½°±¡Áª¤ò¼õ¤±¤¿ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤¬£±£¸Æü¾¤½¸¤µ¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Âè£±£°£µÂå¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£½°±¡µÄÄ¹¤Î¿Í»ö¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤Ë°ìÅÙ¤ÏÂÇ¿Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸Ç¼¤µ¤ì¤¿¤È°ìÉô¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤Ë¼ºÎé¡×¡ÖÉõ¤¸¹þ¤á¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ËãÀ¸»á¤Ï¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡©
à¹â»ÔÀûÉ÷á¤Ï¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ç²þ¤á¤ÆÇ¡¼Â¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¡£½°±¡¤Ç¹â»Ô»á¤¬£³£µ£´É¼¡¢ÃæÆ»¤Î¾®Àî½ßÌéÂåÉ½¤¬£µ£°É¼¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬£²£¸É¼¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤¬£±£µÉ¼¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Î°ÂÌîµ®ÇîÅÞ¼ó¤¬£±£±É¼¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤¬£´É¼¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î±üÅÄÉçÈþÂå¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬£±É¼¡¢¸ºÀÇÆüËÜ¡¦¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¤Î²ÏÂ¼¤¿¤«¤·¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬£±É¼¡£Á´ÌîÅÞ¤¬·ë½¸¤·¤Æ¤â¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ëµðÂçÍ¿ÅÞ¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡ËüÁ´¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤À¤¬¡¢½°±¡µÄÄ¹¤Î¿Í»ö¤Ç¤³¤ÎÆü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÈËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤Î´Ö¤Ç¤Ò¤ÈÌåÃå¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£³Û²ìÊ¡»ÖÏºÁ°½°±¡µÄÄ¹¤Î¸åÇ¤¿Í»ö¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï½°±¡ÁªÍâÆü¡¢ËãÀ¸»á¤ËÂÇ¿Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸Ç¼¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏËãÀ¸»á¤ËÅÅ·â²ò»¶¤ò»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¡¢£²¿Í¤Î´Ö¤Ë¤ÏÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏµÄÄ¹¥Ý¥¹¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËä¤á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤º²ÃÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢²Ð¤ËÌý¤òÃí¤¤¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö½°±¡µÄÄ¹¤Ï½Å¤¤¥Ý¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¤¬¤ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼óÁê¤Î¸å¸«Ìò¤È¤â¤¤¤¨¤ëËãÀ¸»á¤òµÄÄ¹¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ë²ðÆþ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£ÃæÆ»¤ÎÀô·òÂÀ»á¤â£µ£±ºÐ¤Ê¤¬¤éÉûµÄÄ¹¤Ë¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÈ¿È¯¤·¤¿¡×¡ÊÍ¿ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡·ë¶É¡¢½°±¡µÄÄ¹¤Ë¤ÏËãÀ¸»á¤ÎÂ¦¶á¤Ç¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤Î»öÌ³ÁíÄ¹¤òÄ¹¤¯Ì³¤á¤ë¿¹±Ñ²ð¸µË¡Áê¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ËãÀ¸»á¤ÏµÄÄ¹ÂÇ¿Ç¤Ç¿§µ¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤ÈËãÀ¸»á¤Ï¾Ð´é¤ÇÃÌ¾Ð¤·¡¢¤È¤Æ¤â¤¹¤¤ÞÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿ÆÌ©¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö½°±¡µÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿°Ë¿áÊ¸ÌÀ»á¤¬°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÇÊ¸²ÊÁê¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¡¢¡Ø»°¸¢¤ÎÄ¹¤Î·Ð¸³¼Ô¤¬¼óÁê¤Ë»Å¤¨¤ë³ÕÎ½¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ËãÀ¸»á¤Ï¼óÁêÂàÇ¤¸å¤Ë°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÇºâÌ³Áê¤òÀï¸åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ëÌó£¸Ç¯Ì³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Îã¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤¬½°±¡µÄÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Îã¤Ï¸½¹Ô·ûË¡²¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤ò°¤¯¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥Ê¥ó¥Ð¡¼£³¥Ý¥¹¥È¤È¤Ê¤ë½°±¡µÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷Ä¹¤Ë»³¸ý½Ó°ì»á¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¿¹½°±¡µÄÄ¹¡¢ÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤È¼çÍ×¥Ý¥¹¥È¤ÏËãÀ¸ÇÉ¤¬Áí¥Ê¥á¤·¤¿¡£ËãÀ¸»á¤¬¤´Ëþ±Ù¤Ê¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£