次こそ２冠だ！ ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）決勝は１８日に行われ、ビッグエア（ＢＡ）金メダルの村瀬心椛（２１＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が８５・８０点で銅メダルを獲得した。

今大会２個目のメダルを手にするも「やっぱり金を目指していた。最高のランを３本目にやり切ったと思ったが、みなさんの期待に応えられなかったことが一番悔しい」と目を潤ませた。

冬季五輪日本勢史上初の個人種目２冠を狙った中、３本目に大技のトリプルコーク１２６０を決めたものの、金メダルの深田茉莉（ヤマゼン）に及ばなかった。「金が取れないのは本当に自分の練習不足。やっぱりＳＳで金メダルを取りたかった。４年後の五輪までトップで居続けながら、金、金を取って日本に笑顔で帰りたい」と決意を新たにした。

その村瀬はかねて妹・由徠（１９＝ＴＯＫＩＯインカラミ）との五輪出場を夢見てきた。以前は姉妹ケンカも多かったというが、今ではかけがいのない存在だ。本紙の取材に対し「姉妹だからこそ言えることもあって、周りの人にはなかなか言えないことも、妹とだったら向き合って話し合ったりすることもできる」と明かした。

３０年にフランス・アルプス地方で開催される五輪へ「妹と一緒に五輪に行くことが夢。今まで一番近い存在というか、一番近くで見ているし、練習を頑張っているところも見ている。２人でこれからもあきらめずに切磋琢磨して練習をしていきたい」と力を込める。４年後は姉妹で金メダルを争うことになるのか。