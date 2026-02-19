「ニノさん」レギュラー最終回、渡辺謙スタジオ登場に一同感激 豪華ゲスト＆ファミリー集結で締めくくる
【モデルプレス＝2026/02/19】二宮和也がMCを務める日本テレビ系「ニノさん」（金曜よる7時〜）が、2月20日放送の2時間SPにてレギュラー放送最終回を迎える。赤楚衛二、有村架純、多部未華子、渡辺謙ら、番組ゆかりのゲストが集結する。
【写真】嵐、5年ぶり5人でSNS登場
最終回となる2時間SPには、赤楚、阿部詩、有村、浦川翔平（THE RAMPAGE）、多部、吉田鋼太郎、渡辺と豪華メンバーが勢ぞろい。ファミリーの菊池風磨、陣内智則、吉村崇、朝日奈央、ガンバレルーヤ、3時のヒロインも合わせた総勢17人の芸能人が、ゲストチームとニノさんチームに分かれてゲーム対決。さらに、懐かしの名場面も放出する。
スタジオには豪華芸能人が集結。中でもスタジオ初参戦の渡辺に、ニノさんチームは「こんなポップなセットの謙、見たことない」と感激。渡辺と行った東北ツアーや金沢・能登の旅を振り返り、「謙さんが来ると泊まれるロケになった」と思い出話に花が咲く。
最初のゲームは、数々の名勝負を生んできた『ひらがな作文ポーカー』。「あ」から「ん」までの平仮名と伸ばし棒が書かれた47枚のカードを各プレーヤーに5枚ずつ配り、5つの文字を組み合わせて言葉を作る。最も弱い役は2文字だけのワンペア、3文字と2文字の言葉を作ればフルハウス、最強の手が5枚のファイブカードとなる。
ファーストゲームは、渡辺VS多部VS菊池VSガンバレルーヤよしこ。初挑戦の多部は「日本語といえば多部未華子」と澄ました顔でビッグマウス。一方、レギュラー放送を勝利で締めたいニノさんチーム。“ミスター・ファイブカード”の異名を持つ菊池は、配られた5枚のカード『く・れ・う・め・も』を見て、「ファイブカード、2つあります。どっちも成立しちゃう。どっちがいい？」と余裕の表情。そんな中、渡辺のカードは『ね・て・た・ら・り』。そのままでもスリーカードやフォーカードを狙えるが、あえてカードを2枚交換。その作戦が吉と出るのか凶と出るのか…運の引きにも注目である。
セカンドゲームは、赤楚VS阿部VS陣内VS3時のヒロイン福田麻貴。阿部（パーク24）は、「ニノさん大運動会」企画の綱引きで、かなで（3時のヒロイン）に負けた苦い思い出が。今回こそはとリベンジを誓う。一方、赤楚は『ニノさん』の企画で催眠術をかけられ、苦手なブロッコリーを克服。「今も食べられる。この番組に感謝しかないです」と恩返しの気持ちを込めてファイブカードを狙うが…まさかの珍作文が誕生しスタジオ大騒ぎ。さらに、ニノさんチームの福田と陣内も果敢にファイブカードに挑戦し、勝負は大混戦となる。
連日熱戦が続く冬季五輪を題材に、もしもの世界を自由研究。「もしも身の回りのいろんなものをスキージャンプさせたら、どれが一番遠くまで飛ぶのか？」を自由すぎる実験で検証する。エントリーは4種。食材からエントリーの『冷凍マグロ』、楽器からエントリーの『グランドピアノ』、街中からエントリーの『ボウリング場の巨大ピン』、最後は公園からエントリーのジャングルジム『グローブジャングル』。舞台となるジャンプ台は、ミラノ・コルティナ五輪と同じサイズのラージヒル。それぞれをジャンプ台の上から滑らせたら、一体どこまで飛んで行くのか。前代未聞の実験に、両チームとも、流線形の『冷凍マグロ』を1位と予想し、空気抵抗のない『グローブジャングル』やゴツゴツした『グランドピアノ』をビリと予想するが…。
正解VTRでは、豪華CGで夢のジャンプ対決が実現。ヒルサイズ越えのビッグジャンプは生まれるのか。「すごい飛んでる！」「行けー！」と、一同歓声＆熱狂。果たしてこの冬ならではの夢の対決の結末は。
『ニノさん』といえばの名企画、成功できたらプチ達成感のある競技に挑戦する『プチファインプレーチャレンジ』が今宵復活。『連想漢字1文字シンクロ』には渡辺＆阿部が参戦。2人1組でお題から連想する漢字をそれぞれ1文字書き、答えがそろえば成功だが…渡辺VSニノさんが阿部を巡ってヤンヤヤンヤの喧嘩勃発。赤楚＆多部は奇跡のシンクロを見せる。
一方、ニノさんチームは、番組名物の『ニノさんパター』に挑戦。これまで、ウニやジャガイモ、おにぎりなど、さまざまなものをゴルフのパターで勝負を繰り広げ、一時は『パター番組』とも豪語していた彼らが今回挑戦するのは、キノコパター。ゲーム前に、吉村の様子がどこかおかしい。かつて二宮に誕生日プレゼントした思い出のパターが目の前に。「なんでここに？」と動揺する吉村、チームのためにパターを決められるか。
二宮と仲良しの有村と吉田が登場。すると陣内が「有村さんに言いたいことがありまして」と切り出す。有村との箱根旅ロケをきっかけに『ニノさん』のグループLINEが誕生したという陣内。ところが、陣内が有村に呼びかけた“あるメッセージ”を最後にグループLINEはパタッと停止。陣内が「あれ、どないなってんの？」と有村にツッコむと、菊池も「あの日からですよね、陣さんが調子悪くなったのは」と重ね一同爆笑。一体何が起きたのか。
一方、吉田といえば以前番組の『流しそうめん1本取り対決』で物議を醸した不正シャバシャバ事件。今回こそは正攻法でニノさんチームから勝利をもぎ取るべく、全力で挑む。そんな有村と吉田を迎えて行うゲームは、『見るなぞなぞ！4コマ漫画シアター』。江戸時代に流行したなぞなぞ遊び『判じ絵』を4コマ漫画にして出題。『事件現場にマッチ箱』『宙に浮いたテニスコート』『手洗い、うがいをする牛』など、これらの絵は一体何を表しているのか。有村がさっそくひらめいて正解する一方、吉田は「こんなの分かるわけないだろ！」とパニックに。
さらに、過去に何度も『ニノさん』に遊びに来てくれた人気アイドルも4コマ漫画VTRに登場。番組がきっかけで彼のアイドル人生に変化があったというが、詳細はわからない。「すごく反響があった」という思い出の名場面を振り返る。
ボーナスゲームの『プチファインプレーチャレンジ』では、ゲストチームが『五十音・音階上げチャレンジ』に挑戦。五十音の「あ」から順番に1人ずつ音階を上げ、どこまでつなげられるか。吉田が必死のハイトーンボイスを響かせる。
最終決戦は再び『ひらがな作文ポーカー』。吉田VS阿部VS吉村VSガンバレルーヤまひる。そして運命のファイナルゲームは、二宮もプレーヤーとして出陣。有村VS浦川VS二宮VS菊池。最後はファイブカードを成立させればポイントが倍の倍になるビッグチャンス。全員がファイブカードを狙う中、有村が斬新すぎる言葉を作って一同を混乱に陥れる。そして二宮は「並べ替えすらしないよ。来たまんま出す」と、カードに指1本触れることなくファイブカード宣言。果たして「ひらがな作文ポーカー」最終頂上決戦の行方は…。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】嵐、5年ぶり5人でSNS登場
◆二宮和也ら、渡辺謙のスタジオ登場に感激
最終回となる2時間SPには、赤楚、阿部詩、有村、浦川翔平（THE RAMPAGE）、多部、吉田鋼太郎、渡辺と豪華メンバーが勢ぞろい。ファミリーの菊池風磨、陣内智則、吉村崇、朝日奈央、ガンバレルーヤ、3時のヒロインも合わせた総勢17人の芸能人が、ゲストチームとニノさんチームに分かれてゲーム対決。さらに、懐かしの名場面も放出する。
最初のゲームは、数々の名勝負を生んできた『ひらがな作文ポーカー』。「あ」から「ん」までの平仮名と伸ばし棒が書かれた47枚のカードを各プレーヤーに5枚ずつ配り、5つの文字を組み合わせて言葉を作る。最も弱い役は2文字だけのワンペア、3文字と2文字の言葉を作ればフルハウス、最強の手が5枚のファイブカードとなる。
ファーストゲームは、渡辺VS多部VS菊池VSガンバレルーヤよしこ。初挑戦の多部は「日本語といえば多部未華子」と澄ました顔でビッグマウス。一方、レギュラー放送を勝利で締めたいニノさんチーム。“ミスター・ファイブカード”の異名を持つ菊池は、配られた5枚のカード『く・れ・う・め・も』を見て、「ファイブカード、2つあります。どっちも成立しちゃう。どっちがいい？」と余裕の表情。そんな中、渡辺のカードは『ね・て・た・ら・り』。そのままでもスリーカードやフォーカードを狙えるが、あえてカードを2枚交換。その作戦が吉と出るのか凶と出るのか…運の引きにも注目である。
セカンドゲームは、赤楚VS阿部VS陣内VS3時のヒロイン福田麻貴。阿部（パーク24）は、「ニノさん大運動会」企画の綱引きで、かなで（3時のヒロイン）に負けた苦い思い出が。今回こそはとリベンジを誓う。一方、赤楚は『ニノさん』の企画で催眠術をかけられ、苦手なブロッコリーを克服。「今も食べられる。この番組に感謝しかないです」と恩返しの気持ちを込めてファイブカードを狙うが…まさかの珍作文が誕生しスタジオ大騒ぎ。さらに、ニノさんチームの福田と陣内も果敢にファイブカードに挑戦し、勝負は大混戦となる。
◆「ニノさん」“自由すぎる実験”に一同熱狂
連日熱戦が続く冬季五輪を題材に、もしもの世界を自由研究。「もしも身の回りのいろんなものをスキージャンプさせたら、どれが一番遠くまで飛ぶのか？」を自由すぎる実験で検証する。エントリーは4種。食材からエントリーの『冷凍マグロ』、楽器からエントリーの『グランドピアノ』、街中からエントリーの『ボウリング場の巨大ピン』、最後は公園からエントリーのジャングルジム『グローブジャングル』。舞台となるジャンプ台は、ミラノ・コルティナ五輪と同じサイズのラージヒル。それぞれをジャンプ台の上から滑らせたら、一体どこまで飛んで行くのか。前代未聞の実験に、両チームとも、流線形の『冷凍マグロ』を1位と予想し、空気抵抗のない『グローブジャングル』やゴツゴツした『グランドピアノ』をビリと予想するが…。
正解VTRでは、豪華CGで夢のジャンプ対決が実現。ヒルサイズ越えのビッグジャンプは生まれるのか。「すごい飛んでる！」「行けー！」と、一同歓声＆熱狂。果たしてこの冬ならではの夢の対決の結末は。
◆吉村崇が二宮和也に贈った品がスタジオ登場
『ニノさん』といえばの名企画、成功できたらプチ達成感のある競技に挑戦する『プチファインプレーチャレンジ』が今宵復活。『連想漢字1文字シンクロ』には渡辺＆阿部が参戦。2人1組でお題から連想する漢字をそれぞれ1文字書き、答えがそろえば成功だが…渡辺VSニノさんが阿部を巡ってヤンヤヤンヤの喧嘩勃発。赤楚＆多部は奇跡のシンクロを見せる。
一方、ニノさんチームは、番組名物の『ニノさんパター』に挑戦。これまで、ウニやジャガイモ、おにぎりなど、さまざまなものをゴルフのパターで勝負を繰り広げ、一時は『パター番組』とも豪語していた彼らが今回挑戦するのは、キノコパター。ゲーム前に、吉村の様子がどこかおかしい。かつて二宮に誕生日プレゼントした思い出のパターが目の前に。「なんでここに？」と動揺する吉村、チームのためにパターを決められるか。
◆有村架純＆吉田鋼太郎、“見るなぞなぞ”挑戦
二宮と仲良しの有村と吉田が登場。すると陣内が「有村さんに言いたいことがありまして」と切り出す。有村との箱根旅ロケをきっかけに『ニノさん』のグループLINEが誕生したという陣内。ところが、陣内が有村に呼びかけた“あるメッセージ”を最後にグループLINEはパタッと停止。陣内が「あれ、どないなってんの？」と有村にツッコむと、菊池も「あの日からですよね、陣さんが調子悪くなったのは」と重ね一同爆笑。一体何が起きたのか。
一方、吉田といえば以前番組の『流しそうめん1本取り対決』で物議を醸した不正シャバシャバ事件。今回こそは正攻法でニノさんチームから勝利をもぎ取るべく、全力で挑む。そんな有村と吉田を迎えて行うゲームは、『見るなぞなぞ！4コマ漫画シアター』。江戸時代に流行したなぞなぞ遊び『判じ絵』を4コマ漫画にして出題。『事件現場にマッチ箱』『宙に浮いたテニスコート』『手洗い、うがいをする牛』など、これらの絵は一体何を表しているのか。有村がさっそくひらめいて正解する一方、吉田は「こんなの分かるわけないだろ！」とパニックに。
さらに、過去に何度も『ニノさん』に遊びに来てくれた人気アイドルも4コマ漫画VTRに登場。番組がきっかけで彼のアイドル人生に変化があったというが、詳細はわからない。「すごく反響があった」という思い出の名場面を振り返る。
ボーナスゲームの『プチファインプレーチャレンジ』では、ゲストチームが『五十音・音階上げチャレンジ』に挑戦。五十音の「あ」から順番に1人ずつ音階を上げ、どこまでつなげられるか。吉田が必死のハイトーンボイスを響かせる。
◆二宮和也「ひらがな作文ポーカー」頂上決戦に本気で挑む
最終決戦は再び『ひらがな作文ポーカー』。吉田VS阿部VS吉村VSガンバレルーヤまひる。そして運命のファイナルゲームは、二宮もプレーヤーとして出陣。有村VS浦川VS二宮VS菊池。最後はファイブカードを成立させればポイントが倍の倍になるビッグチャンス。全員がファイブカードを狙う中、有村が斬新すぎる言葉を作って一同を混乱に陥れる。そして二宮は「並べ替えすらしないよ。来たまんま出す」と、カードに指1本触れることなくファイブカード宣言。果たして「ひらがな作文ポーカー」最終頂上決戦の行方は…。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】