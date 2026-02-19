ドル円は１５４円台後半 想定よりタカ派な議事録や強い米指標でドル高が加速＝ＮＹ為替 ドル円は１５４円台後半 想定よりタカ派な議事録や強い米指標でドル高が加速＝ＮＹ為替

リンクをコピーする みんなの感想は？

ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５４円台後半と本日高値圏での推移となっている。本日の為替市場はドル高が優勢となり、上値を拒んでいた１５４円ちょうどの水準を突破し、１５４円台後半まで一気に駆け上がった。



この日発表の米経済指標が予想を上回る強い内容が相次いだことや、午後のＦＯＭＣ議事録が想定以上にタカ派的と受け止められたことがドルを押し上げた。特に、数名が「インフレが目標を上回る状態が続くなら、“利上げ”も適切となり得る」とした点が特徴的だった。なお、１月にＮＹ連銀がドル円でレートチェックを実施したことを正式に認めていた点も特徴的ではあった。



ただ、ドル円の上値に慎重な声も少なくない。このところ日本株が力強い値動きを続けているが、日本の資産へのセンチメントが改善しており、それが円の戦術的な反発を促す可能性があるとの指摘が出ている。日本の３０年物国債利回りは１カ月で０．４７％ポイント低下し、高市首相の積極財政への懸念にもかかわらず円は下支えされている。



背景には日米の名目および実質金利差の縮小があり、円キャリー取引が次第に魅力が薄れているという。日米の金利差はさらに縮む見通しで、モデルでは円は実質金利差から計算すると約１３％割安だという。それでも円ショートは依然多く積み上っており、ショートカバーの余地は十分にある状態。さらにＦＲＢの追加利下げや政治的要因からのドル安志向も今後、円買い戻しの追い風になる可能性があると指摘している。



USD/JPY 154.82 EUR/JPY 182.44

GBP/JPY 209.02 AUD/JPY 109.04



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト