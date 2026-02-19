【経済指標】

【米国】

＊米住宅着工件数（12月）22:30

結果 140.4万件

予想 130.4万件 前回 132.2万件



＊建設許可件数（12月）22:30

結果 144.8万件

予想 140.0万件 前回 138.8万件



＊米鉱工業生産（1月）23:15

結果 0.7％

予想 0.4％ 前回 0.2％（0.4％から修正）（前月比）



＊米設備稼働率（1月）23:15

結果 76.2％

予想 76.5％ 前回 75.7％（76.3％から修正）（前月比）



【発言・ニュース】

＊米２０年債入札結果

最高落札利回り 4.664％（WI：4.644％）

応札倍率 2.36倍（前回：2.86倍）



＊ＦＯＭＣ議事録

・幾人かが追加利下げを想定。予想通りインフレ低下なら。

・追加利下げがインフレを定着させる恐れを複数が指摘。

・複数の参加者が生産性向上がインフレ抑制圧力になると予想。

・大半の参加者が労働市場の下方リスクが継続と指摘。

・圧倒的多数が労働市場に安定化の兆候が見られると判断。

・複数の参加者が政策金利の道筋について両面的な表現を支持。

・大半がディスインフレが予想よりも緩やかな可能性を指摘。

・ＮＹ連銀による１月のレートチェックを確認。

・インフレが目標を上回った状態が続けば、利上げが必要になる可能性。



＊ハセットＮＥＣ委員長

ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長は、関税の約９０％を米企業と消費者が負担しているとするＮＹ連銀の調査を「恥ずべきものだ」と強く批判し、輸入数量の変化を考慮していないと問題視した。ＮＹ連銀の報告は、昨年の関税負担の大半が米国内に転嫁されたと分析し、年初８カ月で９４％、１１月時点でも８６％が米企業・消費者が負担と指摘。



＊米軍、シリアから２カ月以内に完全撤退へ

米軍は、シリアから２カ月以内に完全撤退すると伝わっている。ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が関係者の話として伝えた。米国はシリアに駐留する約１０００人の部隊を全て撤収する手続きを進めており、約１０年続いた軍事作戦を終える。

