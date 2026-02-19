ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１８日（日本時間１９日）が、キャンプ地フロリダ州のダンイーデンで、初のバント処理を含む、投内連携の練習を行った。ノッカーが三塁前にゴロを転がすと、威勢よく前進し、「アイ・ガリッ！」（Ｉ Ｇｏｔ ｉｔ 任せろ）。渡米後初の「アイ・ガリッ」を披露し、ホットコーナーでの存在感も増してきた。

メジャーへの適応力が問われる三塁守備を支えているのは、元日本ハムの加藤豪将ベースボールオペレーション補佐。ＭＬＢとＮＰＢの日米両リーグで内野手の経験があり、アナリストで、日本語堪能な加藤氏は、岡本の獲得にも携わり、キャンプ地では、常にサポート役を担っている。

加藤氏は語る。「日本では、失策数が注目されますが、メジャーでは、エラーは関係ないんです。大事なのはレンジ（守備範囲）。広く守れるかどうかが評価されます」

練習では、外野芝の手前まで下がる守備位置に取り組んでいる。岡本にとって、巨人時代から６歩下がった位置となる。加藤氏によると、１歩下がれば左右に３０センチ守備範囲が広がる計算で、左右に１・８メートル分、つまり３・６メートル広い範囲を守ることになる。それだけ、走力や強肩が必要となるが、そこに問題はない。ファブレス内野守備コーチは「基本に忠実で、グラブさばきは柔らかく、肩も強い。あとは慣れることだ」と見ている。

フロリダの青空に響いた「アイ・ガリッ！」。サード岡本の調整は順調に進んでいる。