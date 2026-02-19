【前後編の後編/前編からの続き】

特別な存在であるがゆえに、常に国民から関心を持たれ、時に厳しい目で見られることもある皇室の方々。目下、その人気を大いに支えておられるのが愛子内親王（24）であることは、論をまたないだろう。愛子さまと接した人々の証言と共に、魅力の全容に迫る。

前編では、「愛子さまフィーバー」の理由について、愛子さまと直に接した人々の証言を紹介した。

昨年5月、石川県能登半島の被災地を視察された愛子さまは、道の駅に仮設されたスーパーを訪れた。

このスーパーの店長が述懐する。

「私の妻が愛子さまの応対をしました。うちには魚介類や野菜などいろいろな商品がある。愛子さまは“目移りしてしまいますね”とおっしゃって、並んでいるひとつひとつの商品について“これはなんというお魚ですか？”とお尋ねになったようです。大変興味深そうに商品を見て回られたので、10分の滞在予定が30分になりました」

興味を持たれたのは商品だけではない。

「妻が胸元に着けていた桜貝のブローチを見て、“幸せを呼ぶ桜貝ですね”と。妻が愛子さまに差し上げようとすると、“お気持ちだけいただきます”とおっしゃいました。親しみやすく温かいお言葉に、私はもちろん、その場にいた者はみんな愛子さまのファンになりましたよ」（同）

「温かく優しい笑顔でした」

そして昨年11月、ラオスへのご訪問で人気は絶対的なものとなる。ご訪問先の一つ「ラオ・フレンズ小児病院」の看護師である赤尾和美さんが言う。

「愛子さまは入院中の子供と付き添いの母親に“どのくらい入院されているのですか？”“痛みはありますか？”“早くよくなってくださいね”と語りかけておられました。心配するお気持ちをにじませながらも、温かく優しい笑顔でした」

赤尾さんが一番印象に残っているのは“異文化を実感するようなご経験はありましたか？”という、愛子さまからのご質問だった。赤尾さんはある脳性まひの子供の話をしたという。

「その子のご家族は“生まれ変わり”を信じています。そのご家族から“病院がこの子を助けなければ、今頃は生まれ変わって障害のない新たな人生が始まっていたはず”と言われ、私は“ご家族を苦しめているのかもしれない”と落ち込んだことがあったのです」（同）

この一件に触れつつ、

「“従来の文化と新しい文化との折り合いをつけ、ベストな医療を提供することが私たちの役割であり課題”とお話ししたところ、愛子さまは大きくうなずかれ、“異なる文化の融合に尽力することは大変ですが、大事なことですね”と言われました。私の話の意味合いを理解していただいたように感じ、うれしかったです」（同）

実はこのやりとりの間にも、愛子さまのお人柄をしのばせる一幕があった。

「愛子さまの周りの人たちが、ちょっとざわついていました。私が“あ、お時間ですね？”と言ったところ、愛子さまはこちらに手のひらを差し伸べて“どうぞ続けてください”と、ニッコリしながら促してくださいました」（同）

帰り際に赤尾さんが“またお越しください”と声をかけると愛子さまは、

「“よろしいのですか？”と優しくほほ笑んでくださいました。あの笑顔を思い出すたびに“がんばるぞ”という気持ちになります」（同）

ちなみにこのご訪問後、病院へは“応援します”というメッセージが多数寄せられるようになったという。

「公務を担っているというご自覚が明らかになったのが今年のお歌」

さて、毎年1月に行われる宮中行事に歌会始がある。

「私が愛子さまの和歌の御用掛になったのは、22年からです。歌会始はもとより、月次歌会なども含めた、歌のご相談を受けています」

そう語るのは、歌人の永田和宏氏。

「愛子さまとのやりとりはすべてメールです。歌を選ぶときに、私は“これとこれがいいでしょう”といったことは伝えますが、最終的には愛子さまが選ばれる形になります」（同）

今年お詠みになったのは、

〈日本語を学ぶラオスの子どもらの明るき声は教室に満つ〉

という歌である。

「今回の歌会始にあたって、愛子さまが私に送ってこられたのは5首。いずれも、ラオスで現地の中学生や高校生が、活気に満ちた教室で日本語を学んでいる姿への、感謝の思いが背景にある歌でした。メールには、難しい日本語を元気に学んでいる様子を見て、とてもほほ笑ましく思ったということが書かれていました」（同）

これまではご学友との帰り道の歌であったり、卒業後はこれからどうなるかという歌であったりと、個人的な思いを述べられたものが多かった。

「皇室の一員として、公務を担っているというご自覚が明らかになったのが今年のお歌だと思いました」（同）

「理想的な親子関係でうらやましいと思う」

同じく選者の一人である歌人の三枝たか之氏も、次のように評する。

「元気な声が読者にも聞こえてくるような、臨場感のある歌です。皇室の和歌には対象を愛でるという伝統がありますが、その特色を感じさせるお歌としても注目したい一首です」

宗教学者の島田裕巳氏も愛子さまの和歌について、

「単に自然を詠むのではなく、皇族の立場で国民の気持ちを示されているところがさすがだと感じました」

そして、人気の理由をこう分析する。

「天皇陛下と愛子さまはお二人だけで行動される機会も多いし、親子の対立などは一切伝わってきません。私にも娘がいるので、お二人を見ていると理想的な親子関係でうらやましいと思うところがあります。愛子さまのような娘がいたらいいな、と思う父親や母親は多いのではないでしょうか」

さらに続けて、

「今までの男性中心社会に対して多くの国民が違和感を抱き、女性を中心にまとまりたいという機運が高まっているように思います。こうした機運と愛子さまの魅力的なお人柄が合致して、これほどの人気になっているのでしょう」

今春には東日本大震災の被災地を、両陛下と共に訪問するご予定の愛子さま。今年もいかなる人間力を発揮なさるか、期待せずにはいられないのである。

