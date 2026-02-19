・「「豆まき」やる？」の結果は…

・1位 … やらない 53%

・2位 やる 32%

・3位 わからない 13%



※小数点以下四捨五入



38,724票

今日の質問は「「豆まき」やる？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「「豆まき」やる？」