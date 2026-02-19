「「豆まき」やる？」＜回答数38,724票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第445回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「「豆まき」やる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「「豆まき」やる？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
トマトとバジルのおつまみ大豆
【材料】（2人分）
大豆(炒り) 60g
塩 小さじ 1/4
ドライトマト 3個
もどし汁(ドライトマト) 大さじ 1
バジル(ドライ) 適量
【下準備】
1、ドライトマトは分量外の熱湯に15分浸し、柔らかくもどす。食べやすい大きさのザク切りにする。
【作り方】
1、鍋に塩、ドライトマトのもどし汁を入れて中火にかけ、沸騰したら大豆を加える。
2、弱めの中火で、鍋を揺すりながら水分を飛ばす。白っぽくなったら火からおろす。
3、ボウルに(2)、ドライトマト、バジルを入れて、混ぜ合わせる。
(E・レシピ編集部)
