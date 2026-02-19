「フェブラリーＳ・Ｇ１」（２２日、東京）

重賞初制覇で勢いに乗るロードクロンヌ。栗東ＣＷを１８日、軽快に駆け抜け、馬なりで６Ｆ８４秒５−３７秒９−１１秒８をマークした。またがった横山和は「やり過ぎないように気をつけて、リズムと反応を確認しながらの調教。すごくいい状態で来ている」と満足げだ。四位師も「気力も体力も十分出来上がっている。直線は仕掛けたらいくらでも伸びそうな感じ。意図するいい追い切りだった」と仕上げに胸を張った。

ダートで土つかずの４連勝を飾ったのが昨年３月。その後、重賞で５戦して２着３回、３着２回とあと一歩及ばなかったが、前走で待望の重賞初Ｖ。主戦も「センスの良さ、総合力の高い点で押し切れた」と評価する。

Ｇ１初挑戦の今回、「レベルがグッと上がる。ただ、いい成績と内容で来ているので、ここでチャレンジするというのはすごく楽しみしかない」と横山和。コース、距離と初物ずくめだが、騎手時代にアグネスデジタルでこのレースを制した指揮官は「力のある馬が力を出せる、紛れのないコース。対応できないと思うなら使わない。飛躍の年にしたいのもあるし、もう１段階上のステージでやってほしい馬。チャレンジャーとして楽しみの方が大きい」と力強くうなずいた。１年前は条件馬だったダート界の新星が、ここで頂点獲りを狙う。