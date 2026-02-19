4月期の日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』でW主演を務める波瑠と麻生久美子がクランクインを迎えた。

参考：波瑠×川栄李奈が『フェイクマミー』で伝えたいこと 「心が少しでも軽くなる作品に」

本作は、ミステリー作家・秋吉理香子の同名小説が原作のミステリー。『リバーサルオーケストラ』（日本テレビ系）、『366日』（フジテレビ系）の清水友佳子が脚本を手がける。

主人公は、仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子。45歳の誕生日に彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ。ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな会話と、服装や持ち物から家族構成や夫の職業、20年前の“ある後悔”まで見抜いてみせる。そして、なかば強引に大阪へ連れ出すが、そこで待ち受けていたのは殺人事件。夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎……。ルナは、文学の知識を生かして、事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく。

文学を愛するバーのママ・野宮ルナを演じるのは波瑠。家庭に居場所がない主婦・沢辻涼子を麻生が演じる。2人は2012年公開の映画『グラスホッパー』で初共演。その後、同じ作品への出演はあるものの共演シーンはなく、本作で14年ぶりの再共演を果たす。なお、テレビドラマでは本作が初共演となる。

クランクインの場となったのは、助手席に涼子（麻生久美子）を乗せ、ルナ（波瑠）が車を運転するシーン。バーで出会った涼子をルナが強引に大阪へ連れ出す、まさに物語が動き出す重要な場面だ。スタッフから「野宮ルナ役の波瑠さんです！」「沢辻涼子役の麻生久美子さんです！」と紹介され拍手が起こる中、2人は笑顔で挨拶し、撮影がスタートした。

初日からの長台詞もスムーズにこなし、合間には談笑する姿も見られた2人。果たしてどんなシーンとなったのか。

波瑠、麻生久美子 コメントクランクインを迎えた感想波瑠：非常に印象的なシーンからのクランクインでしたが、いい意味で緊張せず臨めました。いい空気だなと思いながら、リラックスして撮影できました。

麻生：ルナは初日から台詞が多いのにすごいですね！ 私のほうが逆に結構緊張していたかもしれません。だいたいいつも初日は緊張感があるので……。でもお芝居もしやすくて、とても楽しかったです。

クランクインに向けて準備してきたこと麻生：「涼子はどういうキャラクターなのかな」ということをよく想像したりはしていました。身近にいる人をヒントにしてみたり……。涼子は文学に強い人ではないので、文学作品を読むなどはあえてせずに来ました。

波瑠：ルナは台詞量がかなりあるのと、文学作品の知識も間違えられないので、しっかり頭に入れなければならないですね。本当は作品自体ももっと読まなければならないのですが、いかんせん台本の文字量だけでやられてしまって……（笑）。でも撮影と並行しながら読書の時間も持てたら、ドラマの中に出てくる作品にも触れてみたいなと思っています。

これからの撮影で楽しみにしていること波瑠：やっぱり大阪ロケが楽しみですね。あわよくば美味しいものを食べに行きたい！

麻生：同じくですね。自由軒のカレーを絶対食べに行きたいと思っています。

波瑠：私はたこ焼きです！ テイクアウトして食べるのを楽しみにしています。

視聴者へのメッセージ波瑠：文学作品という新しい切り口で事件を解決していくルナという女性と、彼女とはまったく正反対の生活を送っている涼子。2人が出会って旅に出ることで“大人の青春”を感じられる一面もありますし、文学作品の知識も学べるドラマになっています。ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。

麻生：名作文学で謎解きをするというコンセプトが新しいですし、誰もが面白く観ていただけるドラマだと思います。4月からぜひご覧ください！（文＝リアルサウンド編集部）