ラ・リーガ 25/26の第16節 レバンテとビリャレアルの試合が、2月19日04:00にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。

レバンテはカルロス・エスピ（FW）、パコ・コルテス（FW）、イケル・ロサーダ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、アジョセ・ペレス（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

57分に試合が動く。ビリャレアルのニコラス・ペペ（FW）のアシストからジョージズ・ミカウタゼ（FW）がゴールを決めてビリャレアルが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ビリャレアルが0-1で勝利した。

なお、レバンテは31分にカルロス・エスピ（FW）、43分にイケル・ロサーダ（FW）、85分にジェレミー・トルヤン（DF）に、またビリャレアルは60分にアジョセ・ペレス（FW）、72分にパプ・ゲイ（MF）、90分にサンティ・コメサーニャ（MF）、90+4分にニコラス・ペペ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-19 06:00:10 更新