日経225先物：19日夜間取引終値＝260円高、5万7520円
19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比260円高の5万7520円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万7143.84円に対しては376.16円高。出来高は8372枚だった。
TOPIX先物期近は3829ポイントと前日比13ポイント高、TOPIX現物終値比21.75ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57520 +260 8372
日経225mini 57550 +290 171605
TOPIX先物 3829 +13 13559
JPX日経400先物 34610 +130 1247
グロース指数先物 753 +4 401
東証REIT指数先物 1988.5 -5 1
