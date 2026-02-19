　19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比260円高の5万7520円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万7143.84円に対しては376.16円高。出来高は8372枚だった。

　TOPIX先物期近は3829ポイントと前日比13ポイント高、TOPIX現物終値比21.75ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57520　　　　　+260　　　　8372
日経225mini 　　　　　　 57550　　　　　+290　　　171605
TOPIX先物 　　　　　　　　3829　　　　　 +13　　　 13559
JPX日経400先物　　　　　 34610　　　　　+130　　　　1247
グロース指数先物　　　　　 753　　　　　　+4　　　　 401
東証REIT指数先物　　　　1988.5　　　　　　-5　　　　　 1

株探ニュース