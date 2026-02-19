「フェブラリーＳ・Ｇ１」（２２日、東京）

１年ぶりの勝利に向けて、昨年の覇者コスタノヴァが１８日、美浦Ｗで３頭併せを行った。２番手からスタートして道中はリズム重視で進める。直線では内のセブンメデュラス（４歳１勝クラス）、外のライネリーベ（４歳１勝クラス）の間に入り、余裕の手応えで６Ｆ８４秒３−３７秒６−１１秒５をマークした。

動きを見守った木村師は「馬場状態が良かったので、（ラスト１Ｆで）１１秒５が出たけど、そこはそんなに」と時計が物差しにならないとした上で、「道中の折り合いは確認できたし、いい意味で組み立て通りに来ている」と好感触を伝える。休養明けの一戦で、この中間は試行錯誤をしながらの調整。１週ごとに着実に調子を上げてきた。決して万全ではないものの出走態勢は整った。

前走の武蔵野Ｓは大きく出遅れながらも、直線ではメンバー最速の上がり３Ｆ３４秒８を記録して２着まで追い上げた。能力の高さを示した一戦であり、弱点を露呈した一戦でもあった。今回もゲートが鍵となる。トレーナーは「うまく言語化できなくて申し訳ないが、今回は調教の段階から主導権を人側にしないというチャレンジをしている」と説明。これまでとは違ったアプローチを試みているが、「明確な言葉で『大丈夫です』と言い切れないところはある」とまだまだ半信半疑な面があることを隠さなかった。

ゲートに不安を抱えているものの、ポテンシャルはトップクラス。ルメールは「今はピークで、スタート以外はベストのパフォーマンスができる」と前を向く。１４＆１５年コパノリッキー、２１＆２２年カフェファラオに続く史上３頭目の連覇が懸かる一戦に向けて、「僕は今年最初のＧ１を勝ちたいです」と力を込める。東京は７戦６勝、２着１回のコース巧者が、今年もダートの頂上決戦を盛り上げる。