「フェブラリーＳ・Ｇ１」（２２日、東京）

Ｇ１レースへの出走権を獲得するために重要な“レーティング”。競走馬の能力を示す客観的な指標のことで、着差や負担重量をもとに国際的に統一された基準により数値化されている。これまでは各レースに登録している馬のうち、レーティング上位の５頭が優先的に出走権を得ていたが、今週末に行われるフェブラリーＳからその枠が１０頭に拡大された。どのような意図でこのような変更が行われたのか？ＪＲＡでハンデキャッパーを務めている清原公平氏に直撃した。

まず気になるのはその算出方法だ。ＯＰ競走が対象で、着順は原則としてＧ１は６着、その他のＯＰ競走は４着まで。単位はポンド（約０・５キロ）を使用している。「まず、１〜４着馬の中で、それまでのレースで記録していたレーティングと同じだけのパフォーマンスを発揮できた馬を“キーホース”として定めます。その馬を基準とし、勝ち馬との着差、斤量差をポンドに換算してキーホースのレーティングを足し引きします」。距離により、着差によるポンド換算は異なり、短い距離になればなるほど１馬身に対するポンドの数字は大きくなる。そして、斤量差１キロは２ポンドに換算される。

マイルレースで２着の馬がキーホースとなった場合を例に挙げる。マイルでは着差１馬身＝２ポンドに換算。１着馬が５５キロを背負い、５４キロの２着馬（レーティング１１０ポンド）に２馬身差で勝利した場合、着差による換算は４ポンド。斤量差による換算は２ポンドとなり、１着馬のレーティングは１１０＋４＋２＝１１６ポンドとなる。「もちろん着差だけを見るのではなく、ロスなく内を抜けてきたのか、大外を突き抜けてきたのかという部分も加味して判断します」という。

算出するにあたり、一番の肝となる作業は“キーホースの選定”。「一戦一戦の蓄積が年間の評価につながりますし、説得力や整合性、信頼を損なわないためにも他のメンバーと慎重に話し合って決めます。どの馬が何着というだけでなく、その馬がスタートしてからゴールに至るまでどういうコースを通ったのか、どういうラップを刻んだのかなど細かくチェックします」。その馬の競馬人生を左右すると言っても過言ではないほど責任重大な仕事。妥協は決して許されない。

フェブラリーＳから適用される新ルールの裏にある真意とは？「やはり１頭でも多く“今”実力のある馬に出走してほしいという思いからです。レーティングは過去一年間のものを採用しています。つまり一番“生きのいい数字”。直近の数値でふるいにかけることができます」。その時の実力に伴い更新されていくレーティング。高い基準の出走馬を見極めるには必要不可欠となる。

元々競馬先進国であったイギリス、フランス、アイルランドが確立した基準。１９９７年から日本が独自で使用していたフリーハンデという評価値から完全移行し、今に至る。「日本でもレーティングが徐々に浸透してきて、日本馬の実力が数値で測れるようになりました。その実力が世界でも認められてきているなか、今回出走馬決定順のルールは従来のものから変更していませんが、レーティングにより選定される枠を拡大することに。この変更にあたり、何度も思考と検証を重ねてきました。力を持っている馬が出走できるという環境を少しでも広げたい」。日本馬のさらなる飛躍のために−試行錯誤の日々は続いていく。（デイリースポーツ・小田穂乃実）