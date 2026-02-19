稼頭央、宮崎で奮投中――。ソフトバンクの春季キャンプで開幕ローテーション入りをアピール中の大野稼頭央投手（21）を休日インタビューで直撃した。昨季中継ぎで1軍デビューを果たした左腕は、モイネロを参考に先発としての進化を模索中。鹿児島・奄美大島が生んだサウスポーの今に迫った。（聞き手・井上 満夫）

――第4クールまでを振り返ってみて。

「まずはケガもなく順調。去年の春はケガをしてしまっていたので。直球の状態も悪くない。あとは精度とコンビネーション。実戦で投げて感覚をつかんでいくしかない」

――直球を追求しているのか。昨季は球速が150キロに達した。

「毎年、ストレートにはこだわりを持っています。より強い直球へと進化させていきたい」

――オフの自主トレのテーマは。

「去年、1軍で投げた時は力んだフォームだった。“100％の球を投げますよ”という投げ方で、打者からすると怖さがない。強くもないし、速くもない。当てられるし、簡単に見逃されるので、今年は6〜8割の力感で100％の直球が出るように。怖さのある直球を求めた。勝手に腕が振られてバチッとはまるイメージ」

――先発としての理想像は。

「やっぱり一番はモイネロみたいになりたい。縦の変化が同じなので、組み立てだったりをちょこちょこ話して学んだ」

――モイネロはカーブが凄くいい。

「小さい頃からカーブを見るのが凄く好きでした。カーショーとか、モイネロとか、今中（慎二）さんとか。今中さんみたいなカーブを投げたいなと、中学、高校で凄い練習してました。腕を振って後からピョンとくる切れのいいカーブですね」

――B組スタートからA組に昇格し、開幕ローテーション入りへ猛アピール中だ。

「アピールするしかないので。結果よりも内容を。どうアウトを取って、どう追い込んだか。細かく突き詰めていかないといけない」

――今キャンプではブルペンに入る回数が少ない印象だが。

「A組での実戦が多くて。ライブBPの後だったり、紅白戦の登板後だったり、ブルペンで修正、反省しています。いい時の感覚をなじませたりしています」

――先発として投げる体力の部分は。

「1試合投げ抜くだけでなく、それを1年間守らなければならない。投げ続ける体力はキャンプでつけるしかない。投げて覚えるイメージでいきます」

――最近のマイブームは。

「YouTubeを見ながらの“寝落ち”ですかね。5分くらいで寝てしまいます。お笑いやバラエティー系や和田（毅）さんのYouTubeとかですね」

――昨季は中継ぎとして本家・松井稼頭央さんに投球を見てもらった。今季は先発として見てもらいたいか。

「先発として機会があれば是非、見ていただきたい。そして、勝てるようにしっかり頑張りたい」

≪小久保監督も期待≫

大野は11日のライブBP（実戦形式の打撃練習）で打者6人から4三振を奪って、小久保監督は「スピードガン以上の速さがあった。変化球も良かった」と評価していた。ただ、先発として初実戦となった15日の紅白戦では1回2/3を4安打4失点。制球に苦しんで4四球で49球を要し、指揮官は「なかなかストライク入らなかったけど、まだありますよ」と今後のアピールに期待した。

◇大野 稼頭央（おおの・かずお）2004年（平16）8月6日生まれ、鹿児島県大島郡龍郷町出身の21歳。大島では3年春に選抜に出場。明秀日立（茨城）との1回戦では169球完投も0―8で敗れた。22年ドラフト4位でソフトバンク入団。名前の由来は父が西武などで活躍した松井稼頭央氏の大ファンだったから。1メートル76、68キロ。左投げ左打ち。