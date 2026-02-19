史上初めてジュニアメジャー4冠を達成し、天才ゴルフ少女と呼ばれる須藤弥勒（14＝高知・明徳義塾中2年/太陽自動車）が、明徳義塾中で冬季練習に励む過酷な日々を赤裸々に告白した。

「明徳での日々はすごく楽しく充実しております。週末は朝から晩まで練習し、平日は勉学と寮生活もたくさんありますが、とにかくゴルフに没頭できる環境なので感謝しかないです」

充実している日々を送る中で、現在取り組んでいるのはフォーム大改造だ。筋トレや体幹トレーニングに励み、卒業生の松山英樹らトッププロの姿を必死で追いかける毎日。日本女子シニアゴルフ選手権覇者の三木逸子監督のアドバイスを受けながら、ひたすら練習に没頭するストイックな生活を送っている。

ひたむきに努力を続ける愛娘の姿に、父・憲一さんは「昨年、皆様が期待していた結果がプロの試合で全くできず、技術的なことはもとより、精神的にも疲弊していることを感じており、このままでは本当にゴルファーとしての選手生命が終わってしまうことを実感していたので、思い切って群馬から1000キロ離れた、明徳義塾に預けさせていただいたのですが、本当に良かったと思っています」と目を細めた。

親元を離れ、弥勒にとって初めての寮生活。自分で全てのことを考え、先輩と過ごす中で上下関係の学びもあった。心身ともに鍛え上げられ、かつて「無類の強さ」を誇った天才少女は一歩ずつ復帰に向けて歩みを進めている。

「結果がでるまで、あと少し時間がかかるでしょうが、三木監督がつきっきりでご指導してくださったお陰で、前のフォームと大きく変わり、手応えは十分あります」

その言葉どおり、2モーションだったスイングは1モーションになり、流れるようなスイングへと進化。弥勒いわく、アプローチも含めて一貫性のあるスイングになったことでショットの精度が格段にあがったという。

これからも“天才少女”から目が離せない。