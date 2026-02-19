グラウンドにいつもとは違う緊張感が走った。日本ハムのドラフト2位のエドポロ・ケイン外野手（22＝大阪学院大）が18日、沖縄・名護キャンプで打撃練習などを実施。この日、大学時代の恩師の中村良二監督（57）がキャンプ地を訪れ、大型ルーキーは「やっぱり緊張感はありました」と、苦笑いで振り返った。

衝撃デビュー後、不振が続いていた。初の実戦デビューとなった8日の阪神との練習試合（名護）は「4番・中堅」で先発し、2安打1打点と大活躍。10日に1軍切符をつかんだが、1軍昇格後は実戦4試合で8打数無安打4三振とプロの壁に直面していた。そんな時の恩師との再会に「気を引き締める良い機会になった」と言う。

金言も授かった。現役時代は近鉄、阪神などで活躍した中村監督から「ちっちゃくなるな。どうせなら三振してこい。当たったらホームラン打てそうだな、と期待を持てるような選手になってほしい」と声を掛けられたという。エドポロは「やっぱり、合わせにいかずに。自分の長所があると思うので」と、再確認した。

日本航空（山梨）時代はドラフト指名漏れ。中村監督との4年間で心身ともに成長を遂げ、念願だったプロ野球選手の夢がかなった。プロの道を切り開いてくれた恩師に、再び背中を押されたエドポロは「まだまだ、これからやるぞって感じですね」。プロの壁を乗り越えた先に、待望の開幕1軍切符は待っている。（小渕 日向子）